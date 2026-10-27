България

Горящ автомобил на АМ „Струма“ към Перник

Активната лента е затворена, а екип на полицията регулира трафика на място

Николай Киров Николай Киров

27 октомври 2026, 19:53
Горящ автомобил на АМ „Струма“ към Перник
Източник: iStock

В ременно движението по автомагистрала „Струма“ при 4-ия километър в посока Перник се осъществява само в изпреварващата лента заради горящ лек автомобил, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Активната лента е затворена, а екип на полицията регулира трафика на място.

Камион се запали на магистрала „Струма”

Водачите трябва да преминават с повишено внимание и да спазват указанията на полицейските служители.

Към момента няма информация за причините за запалването, както и за пострадали при инцидента.

Редактор: Николай Киров
Източник: АПИ    
горящ автомобил затруднено движение
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