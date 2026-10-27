Свят

Уволненa след едва 5 дни: Бившият прессекретар на Тръмп проговори за урока и срама

Кейти Захария проговори след светкавичното си уволнение от Белия дом след едва 5 дни на поста. Краткият ѝ престой се превърна в урок за децата ѝ, а Доналд Тръмп я изпрати с думите: „Знаеш ли, има и други начини да изкарваш прехраната си“

27 октомври 2026, 15:58
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С валеният от длъжност прессекретар на Белия дом Кейти Захария заявява, че нейният кратък, петдневен манш в администрацията на Тръмп е дал безценен житейски урок на четирите ѝ малки деца. Тя декларира, че би предпочела да издържи на глобален подигравателен отзвук, отколкото да жертва лоялността си.

Захария разказа за последните часове на своето историческо и кратка назначение, което приключи внезапно на 16 октомври.

Източник: Getty Images

Захария разкри, че последната ѝ вечер на тази длъжност съвпаднала с деня след рождения ден на най-големия ѝ син, а финалът бил вечеря с вицепрезидента Джей Ди Ванс.

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„Беше тежка вечер“, сподели Захария пред California Post.

„Това, което искам да отбележа, е, че запазването на характера, независимо от обстоятелствата, е онова, което за мен дефинира целия този процес. Да кажа на децата си: бъдете лоялни, бъдете верни и останете верни на себе си, дори когато целият свят се обърне срещу вас“, продължи тя.

Източник: Getty Images

Единствената поява на Захария на трибуната в брифинг залата „Джеймс С. Брейди“ на 13 октомври предизвика остра реакция и вълна от подигравки в интернет. Въпреки това тя бе категорична, че общественият отзвук си е струвал да бъде понесен, за да даде пример на семейството си.

Източник: Getty Images

„Това, на което те станаха свидетели, беше как майка им стои твърдо, докато се е превърнала в международно меме или когато всички ѝ се присмиват, включително хора, за които смятахме, че ще бъдат на наша страна“, каза тя пред The Post.

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„Ако... преминах през всичко това само за да науча децата си на почтеност и лоялност, тогава мисля, че си струваше“, казва тя.

Внезапното ѝ оттегляне предизвика и притеснения за сигурността у дома.

Източник: Getty Images

Захария заяви, че преследвачи и любопитни зяпачи са се появили в квартала ѝ в Южна Калифорния непосредствено след това, което е принудило съседите да се намесят и да ги прогонят.

Защитавайки трудното си представяне в залата за пресконференции, Захария твърди, че ѝ са били дадени „само няколко часа за реално запознаване с материалите“ сутринта преди първата ѝ пресконференция. Тя каза, че бивши прессекретари, включително Кейли Макенани, Сара Хъкаби Сандърс, Ари Флайшер и Шон Спайсър, са се свързали с нея, за да изразят съчувствие относно това, което тя нарече недостатъчно „време за подготовка“.

Източник: Getty Images

Отхвърляйки внушенията, че е била избрана чрез връзки, Захария поддържаше тезата, че президентът Доналд Тръмп я е рекрутирал директно след години на трудно извоювани телевизионни участия и ранни сутрешни ефири в кабелните телевизии.

Запитана за отстраняването си, тя си спомни как Тръмп ѝ казал: „Знаеш ли, има и други начини да изкарваш прехраната си“.

Новият прессекретар на Белия дом с „брутален“ дебют и лапсус с мъжа си

Захария загатна, че предстоят съобщения за нови нейни кариерни стъпки, като се зарече да остане гласовит съюзник на Тръмп извън изпълнителната власт.

Новият прессекретар на Белия дом Кейти Захария - от телевизионния екран до „бруталния“ и изпълнен с гафове дебют
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Кейти Захария
Кейти Захария
Кейти Захария
Кейти Захария
Източник: The Post    
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