Уволненa след едва 5 дни: Бившият прессекретар на Тръмп проговори за урока и срама

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С валеният от длъжност прессекретар на Белия дом Кейти Захария заявява, че нейният кратък, петдневен манш в администрацията на Тръмп е дал безценен житейски урок на четирите ѝ малки деца. Тя декларира, че би предпочела да издържи на глобален подигравателен отзвук, отколкото да жертва лоялността си.

Захария разказа за последните часове на своето историческо и кратка назначение, което приключи внезапно на 16 октомври.

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Захария разкри, че последната ѝ вечер на тази длъжност съвпаднала с деня след рождения ден на най-големия ѝ син, а финалът бил вечеря с вицепрезидента Джей Ди Ванс.

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„Беше тежка вечер“, сподели Захария пред California Post.

„Това, което искам да отбележа, е, че запазването на характера, независимо от обстоятелствата, е онова, което за мен дефинира целия този процес. Да кажа на децата си: бъдете лоялни, бъдете верни и останете верни на себе си, дори когато целият свят се обърне срещу вас“, продължи тя.

Източник: Getty Images

Единствената поява на Захария на трибуната в брифинг залата „Джеймс С. Брейди“ на 13 октомври предизвика остра реакция и вълна от подигравки в интернет. Въпреки това тя бе категорична, че общественият отзвук си е струвал да бъде понесен, за да даде пример на семейството си.

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„Това, на което те станаха свидетели, беше как майка им стои твърдо, докато се е превърнала в международно меме или когато всички ѝ се присмиват, включително хора, за които смятахме, че ще бъдат на наша страна“, каза тя пред The Post.

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„Ако... преминах през всичко това само за да науча децата си на почтеност и лоялност, тогава мисля, че си струваше“, казва тя.

Внезапното ѝ оттегляне предизвика и притеснения за сигурността у дома.

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Захария заяви, че преследвачи и любопитни зяпачи са се появили в квартала ѝ в Южна Калифорния непосредствено след това, което е принудило съседите да се намесят и да ги прогонят.

Защитавайки трудното си представяне в залата за пресконференции, Захария твърди, че ѝ са били дадени „само няколко часа за реално запознаване с материалите“ сутринта преди първата ѝ пресконференция. Тя каза, че бивши прессекретари, включително Кейли Макенани, Сара Хъкаби Сандърс, Ари Флайшер и Шон Спайсър, са се свързали с нея, за да изразят съчувствие относно това, което тя нарече недостатъчно „време за подготовка“.

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Отхвърляйки внушенията, че е била избрана чрез връзки, Захария поддържаше тезата, че президентът Доналд Тръмп я е рекрутирал директно след години на трудно извоювани телевизионни участия и ранни сутрешни ефири в кабелните телевизии.

Запитана за отстраняването си, тя си спомни как Тръмп ѝ казал: „Знаеш ли, има и други начини да изкарваш прехраната си“.

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Захария загатна, че предстоят съобщения за нови нейни кариерни стъпки, като се зарече да остане гласовит съюзник на Тръмп извън изпълнителната власт.