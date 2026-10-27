България

Обрат, Радев заяви, че ще внесе Бюджет 2027 г. до края на октомври

Премиерът поясни, че се водят много тежки преговори с Европейската комисия

Николай Киров Николай Киров

27 октомври 2026, 19:58
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П ремиерът Румен Радев заяви, че правителството ще внесе проектобюджета за 2027 г. до края на месеца. На пресконференция във Велико Търново Радев заяви, че Министерството на финансите работи на денонощен режим.

"Но има червени линии, от които ние не можем да отстъпим. Това са пенсии, майчински, данъчни облекчения за деца, повишения на заплати, гарантиране на доход", посочи Радев.

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"Ще бъда откровен - препоръките на Европейската комисия са да се орежат драстично разходите, за да можем да намалим дефицита", поясни премиерът.

Той посочи, че реалният дефицит към момента е 5,7% и той ще бъде признат и от Евростат, а за следващата година дефицитът трябва да се сведе до 3,5 – 4%.

"Това е изключително амбициозна задача. И от това зависи до голяма степен европейското финансиране за догодина и за следващата Многогодишна финансова рамка. Така че ние в никакъв случай, както някои злоупотребяват, не крием бюджета“, каза Радев.

„Ще го внесем до края на този месец, такъв е и срокът. Но ние искаме да постигнем нашите цели при гарантиране на европейското финансиране и при един много добър баланс между доходи на хора, между публични капиталови разходи, програми на общините и в същото време да имаме перспективи и за следващите години, за да можем да намалим този дефицит“, подчерта премиерът.

По думите му отбраната е силен фокус на бюджета за догодина.

„Ние имаме ангажимент към НАТО и вървим към него. И вие видяхте, че ситуацията в Черноморския регион ни задължава да имаме още по-силни отбранителни способности“, каза Радев.

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"В момента продължават изключително интензивни разговори с Европейската комисия, защото ние сме твърдо решени в този бюджет, въпреки препоръките, които се дават към нас от ЕК, ние да запазим социалната програма, да запазим увеличението на пенсиите, на доходите, на детските, на майчинските, на повече пари за образованите, за здравеопазване, за култура, за спорт. Така че продължаваме тези много тежки преговори с Европейската комисия. Когато сме готови и аз се надявам ние да отстоим нашите виждания за бюджета, разбира се, веднага ще го внесем", добави Радев.

„Имаме ясна управленска програма, работим за нейното изпълнение, няма да казвам, че работим за нуждите на хората, защото това се превърна в клише, но правим всичко възможно и ще продължим да го правим“, заяви още Радев.

Във Велико Търново Румен Радев и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков се срещнаха с кмета на града Даниел Панов. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Марина Петрова    
Бюджет 2027 Румен Радев дефицит Европейска комисия
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