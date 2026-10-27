„Трагично е“: Зеленски с коментар на масираната руска атака тази нощ

- Русия атакува Украйна с 16 балистични ракети и над 280 дрона, поразявайки 11 области.
- В Киев има жертви и щети по Южния мост над река Днепър.
- Зеленски определи нападението като сериозна ескалация срещу украинската логистика.
Нощ на ужасите в Украйна: Русия атакува Киев с балистични ракети
Масираната руска атака срещу Украйна тази нощ с 16 балистични ракети и над 280 дрона, при която щети понесе главен мост в столицата Киев, бе наречена днес от президента на Украйна Володимир Зеленски "сериозна ескалация в руските операции" срещу украинската логистика, предаде Ройтерс.
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„Трагично е - има жертви и поражения в Киев, включително по Южния мост“, заяви той в социалната платформа Екс, визирайки основната транспортна артерия в столицата над река Днепър.
„Това е сериозна ескалация на руските операции срещу нашата логистика“, допълва той.
"Това е умишлено преценена атака"
„Има удари в Киевска, Виницка, Запорожка, Днепропетровска, Харковска, Одеска, Черниговска, Сумска, Донецка, Херсонска и Чернивецка област“, добави украинският държавен глава.