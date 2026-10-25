Болсонаро при гласуването си: Време е за истинска промяна в Бразилия

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Кандидатът за президент на Бразилия от десницата Флавио Болсонаро гласува в неделя с призив за "истинска промяна". Това се случва в деня, в който най-голямата държава в Латинска Америка се отправи към избирателните секции, за да определи бъдещия си политически курс.

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Флавио Болсонаро, който е син на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро, упражни правото си на глас в избирателна секция в Рио де Жанейро. Според информация на АФП, цитирана от БГНЕС, той е направил изявление пред медиите веднага след като е гласувал.

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„Бразилия не може да издържи още четири години като тези, животът на всички се влоши“, заяви Болсонаро пред събралите се журналисти. Думите му подчертават опозиционната реторика на кампанията му, насочена срещу настоящото управление.