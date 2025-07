След брутални арести: Студенти призовават за пълна блокада на Белград

С тудентите от блокадата призоваха днес в 7 сутринта всички в Белград да спрат работа.

Техният призив идва след множеството арести по време на протести и прояви на гражданско неподчинение в цялата страна, както и на блокада пред сградата на Юридическия факултет на Белградския университет, които се състояха на 2-и срещу 3 юли. Тогава според студентите от факултета силите на реда са употребили непропорционална сила и са се опитали да влязат в сградата на висшето учебно заведение, което се ползва с академична автономия.

В публикация в "Инстаграм" снощи студентите се обърнаха към гражданите с молба да им изпратят локации на работните си места, за да се обозначат, че ще участват в пълната блокада днес.

Късно вечерта снощи пред сградата на Юридическия факултет се проведе нов протест, към който се присъединиха повече от 100 адвокати, военни ветерани и граждани.

Адвокатите носеха със себе си документи, които студентите подписаха и така упълномощиха правозащитниците да ги представляват в случай на арест пред полицията, прокуратурата и съда.

"Ние знаем как да разговаряме с полицията, не се съгласявайте да признавате каквато и да е вина, за да бъдете пуснати по-рано от ареста", призоваха адвокатите.

В нощта на 2-и срещу 3-и юли полицията извърши проверки на самоличността на общо 1297 души в Сърбия и арестува 79 души, между които много студенти, като един от тях получи наранявания и счупвания и претърпя операция.

През последните дни редица родители, студенти и адвокати направиха изявления пред медиите и в социалните мрежи, че по време на мирен протест арестуваните са станали обект на натиск и насилие от представители на силите на реда както при задържането си, така и в следствения арест.

Вчера всички задържани студенти бяха пуснати от ареста, но според твърденията на техни адвокати на някои от тях им е бил отказан достъп до правна помощ.

Снощи адвокатите предоставиха услугите си за правна помощ на студентите безвъзмездно.

Ректорът на Белградския университет проф. Владан Джокич също взе участие в митинга, който се проведе пред сградата на Юридическия факултет снощи и заяви, че студентите са получили тежки удари от служители на обществения ред през последните денонощия.

🚨 Clashes in Belgrade 🇷🇸



Serbian riot police arrested 79 students & protesters overnight as anti-government unrest spreads across Belgrade, Novi Sad, Niš & Novi Pazar.



🔻 Protesters accuse Vučić’s regime of corruption & repression

🔻 Reports say peaceful demonstrators were… pic.twitter.com/hcIeZf5YUB