Сблъсъци в Белград: Полицията арестува протестиращи, сред тях и син на актьор

Н ови арести в сръбската столица Белград по време на протести и блокади.

Снощи полицията задържа 23-а души, съобщиха от министерството на вътрешните работи, пишат местните медии.

От полицията опровергаха разпространени твърдения, че силите на реда са нарушили автономията на университета и са нахлули в сградата на Юридическия факултет.

Студентите от Юридическия факултет обаче обявиха, че полицията се е опитвала да събори и да изтръгне телефоните от ръцете на студенти и граждани, стоящи пред сградата на факултета.

Според техните свидетелства полицията е започнала да нанася удари в опит да разгони събралото се множество.

След като протестиращите се оттеглили в сградата на факултета, полицията е използвала палки, за да блъска по затворените врати и се опитала да влезе вътре. Според студентите силите на реда са се оттеглили от мястото час по-късно.

"Полицаите арестуват без да бъдат предизвикани, главно млади хора - студенти, дори гимназисти. Аз поисках да отида с тях в полицейското управление, независимо, че не бях задържана", написа в социалните мрежи протестираща преподавателка от Биологическия факултет, която сподели, че някои от задържаните са откарани във Военно-медицинската академия в Белград поради наранявания.

Професорът от Медицинския факултет Оливер Стойкович заяви пред агенция ФоНет тази сутрин, че един от транспортираните във Военномедицинска академия студенти е със счупена ключица и евентуална фрактура на ребро.

Сред задържаните в белградския квартал Земун е синът на известния сръбски актьор Горан Шушлик.

"Ако в един момент детето ви не си вдига телефона, да знаете, че може да е в полицията, такива са времената", каза бащата, след като разпозна сина си на видео в социалните мрежи, заснело момента, когато полицаите го арестуват.

От Министерството на вътрешните работи съобщиха, че полицията е била нападната в Белград на кръстовището на булевард „Крал Александър“ и ул. „Рузвелт“ и че един полицай е ранен, докато се е опитвал да арестува лице заради препречване на пътното платно с контейнери.

Друг инцидент е станал на същия булевард, когато полицията е потушила разбунтувалите се граждани, които ги нападали с обидни думи и хвърляли по тях камъни.

Сръбските власти поискаха да бъде изтрит профил в социалните мрежи на протестиращи студенти заради смъртни заплахи срещу полицията, а прокуратурата образува следствено дело.

Групи студенти и граждани, които ги подкрепят, продължиха да блокират определени кръстовища в Белград, Нови Сад, Ниш и някои други градове в Сърбия снощи.

На отбивката на летище „Никола Тесла“ в Сурчин снощи малка група хора непрекъснато са пресичали пешеходната пътека с часове и по този начин са се опитвали да блокират движението, но след намеса на полицията движението на хора и автомобили е регулирано.

Тази сутрин транспортът в сръбската столица работи в обичайния си график, но снощи, малко преди 21:00 ч. местно време (22.00 ч. бълг. време) движението на превозните средства на градската транспортна компания в Белград беше преустановено, както се случва пред последните месеци в дните на протести.

На 1 юли студентите призоваха към масово спиране на работа и други прояви на гражданско неподчинение, след като на 28 юни сръбският президент Александър Вучич отхвърли поставеният от тях ултиматум за насрочване на предсрочни парламентарни избори.

На 1 юли се навършиха осем месеца от падането на бетонната козирка на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад, което причини смъртта на 16 души и трайни увреждания на един човек.

Заради трагедията в Нови Сад вълна от социално недоволство заля Сърбия, а протестите, организирани главно от студенти, се превърнаха в най-голямото предизвикателство в политическата кариера на сръбския държавен глава.