Любопитно

United Media поднови изключителните права за Бундеслигата за следващите четири сезона

Новото споразумение включва всички мачове от Бундеслигата и Втора Бундеслига, както и плейофите за промоция/изпадане и Суперкупата „Франц Бекенбауер“

18 август 2025, 17:11
United Media поднови изключителните права за Бундеслигата за следващите четири сезона
Източник: United Media

United Media, водещата медийна компания в Югоизточна Европа, обяви подновяването на изключителните права за излъчване на германската Бундеслига, като ще предоставя на феновете в девет държави най-доброто от германския футбол до края на сезон 2028/29.

Новото споразумение включва всички мачове от Бундеслигата и Втора Бундеслига, както и плейофите за промоция/изпадане и Суперкупата „Франц Бекенбауер“, с ексклузивни излъчвания в девет държави – Балканите, България, Гърция и Кипър. Благодарение на безкомпромисното качество на продукцията на United Media, феновете ще могат да се насладят на всеки гол, ход и акцент от елита на германския футбол с възможно най-високо качество.

„Радваме се да продължим успешното си партньорство с Бундеслигата и да продължим да предлагаме това състезание от световна класа на спортните фенове на нашите пазари“, заяви Неманя Симеунович, координатор на спортните програми в United Media. „Бундеслигата е известна със своето качество, страст и динамичен футбол и заема специално място в сърцата на нашите зрители – не само заради отличните си постижения на терена, но и защото толкова много талантливи играчи от нашия регион са оставили своя отпечатък в Германия. Това ново четиригодишно споразумение гарантира, че феновете ще се насладят на ексклузивно отразяване на всеки вълнуващ момент, с най-високите стандарти на продукция и експертни коментари, които са свикнали да очакват от United Media.“

„Исторически погледнато, Бундеслигата има повече играчи от Югоизточна Европа, отколкото която и да е от петте най-големи лиги, а регионът е инкубатор на фенове, които са запалени по нашия уникален стил на бърз и атакуващ футбол“, заяви Пиър Науберт, главен изпълнителен директор на Bundesliga International. „С удължаването на договора ни с нашия доверен партньор United Media на Балканите, в България, Гърция и Кипър, ние си осигурихме висококачествено покритие на съответните пазари, гарантирайки, че милиони фенове в региона ще останат свързани с футбола такъв, какъвто трябва да бъде.“

Водещи имена от целия регион са част от 457-те играчи от Балканите и Югоизточна Европа, които са били звезди на Бундеслигата, включително настоящият нападател на Хърватия и ТСГ Хофенхайм Андрей Крамарич, който е отбелязал 126 гола в 286 мача в Бундеслигата от сезон 2015/16.

United Media е горд партньор на Бундеслигата в девет територии от сезон 2021/22 досега.

За United Media:

United Media, част от United Group, е водещата медийна компания в Югоизточна Европа с присъствие в осем държави. Със своите 4200 служители United Media произвежда повече от 40 000 часа оригинално съдържание всяка година, което се разпространява на пазар от над 40 милиона души от водещи международни оператори и ефирна дистрибуция. В портфолиото на компанията има над 120 медии - повече от 60 телевизионни канала, 45 портала, които са лидери по посещаемост в страните, в които оперират, 9 печатни издания и 5 радиостанции. Благодарение на обширното си портфолио, United Media предлага уникални и конкурентни възможности за реклама.

United Media Бундеслига Футбол Права за излъчване Югоизточна Европа Спортни предавания Партньорство Медийна компания
Последвайте ни
Трагедия в Несебър: Дете загина при полет с парашут, трима са задържани

Трагедия в Несебър: Дете загина при полет с парашут, трима са задържани

Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Убийството в Първомай: 44-годишната Димитрина е открита мъртва в банята на дома си

Убийството в Първомай: 44-годишната Димитрина е открита мъртва в банята на дома си

Обвиниха сина на норвежка принцеса в 4 изнасилвания

Обвиниха сина на норвежка принцеса в 4 изнасилвания

Потребителската кошница поевтиня

Потребителската кошница поевтиня

pariteni.bg
BMW 525e: Когато големите двигатели сваляха разхода на гориво

BMW 525e: Когато големите двигатели сваляха разхода на гориво

carmarket.bg
Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва
Ексклузивно

Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва

Преди 8 часа
<p>18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан</p>
Ексклузивно

18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан

Преди 11 часа
<p>Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом</p>
Ексклузивно

Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом

Преди 11 часа
Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи
Ексклузивно

Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи

Преди 8 часа

Виц на деня

Мъж се прибира вкъщи с букет. Жена му: – Какво си направил този път?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Протестират домашния арест на младежа, помел пешеходци в Слънчев бряг

Протестират домашния арест на младежа, помел пешеходци в Слънчев бряг

България Преди 26 минути

Случаят е квалифициран като особено тежък

Около 500 декара горят в Петричко

Около 500 декара горят в Петричко

България Преди 37 минути

Има силен вятър и огънят се разпространява бързо

„Тялото ми никога не беше същото“: Мила Кунис си спомня за подготовката за „Черният лебед“

„Тялото ми никога не беше същото“: Мила Кунис си спомня за подготовката за „Черният лебед“

Любопитно Преди 1 час

„Пиех много бульон и танцувах по 12 часа на ден“, казва Кунис

Извозиха близо 340 тона отпадъци от „Столипиново“

Извозиха близо 340 тона отпадъци от „Столипиново“

България Преди 1 час

По време на акцията, в която е участвала специализирана техника, са премахнати нерегламентирани сметища

След сигнал за опит за самоубийство, намираха дрога в Петково

След сигнал за опит за самоубийство, намираха дрога в Петково

България Преди 1 час

Наркотичното вещество било скрито в буркани, кутии и съдове

Мъжът с „най-големия пенис в света“ счупи ръка под душа заради размера си

Мъжът с „най-големия пенис в света“ счупи ръка под душа заради размера си

Любопитно Преди 2 часа

Той се подхлъзнал под душа и си счупил ръката, след като „титаничният му багаж“ му препречил пътя

Мигрант загина, двама са ранени при катастрофа след полицейско преследване край Шабла

Мигрант загина, двама са ранени при катастрофа след полицейско преследване край Шабла

България Преди 2 часа

Микробус с шестима пътници се е самокатастрофирал близо до село Божаново. Петима души са откарани в болница, а пътят между Нейково и Божаново бе временно затворен

Почина проф. Венцеслав Николов - виртуозът на челото

Почина проф. Венцеслав Николов - виртуозът на челото

България Преди 2 часа

Той ще бъде запомнен със своята виртуозност и отдаденост на изкуството

Skibidi и tradwife: Странните думи, които влязоха в речника на Кеймбридж

Skibidi и tradwife: Странните думи, които влязоха в речника на Кеймбридж

Любопитно Преди 2 часа

"Интернет културата променя английския език и е изключително интересно да наблюдаваме и документираме това развитие"

Полицията в Дубай залови крадци на диамант за $25 млн. за часове

Полицията в Дубай залови крадци на диамант за $25 млн. за часове

Свят Преди 3 часа

Търговец на диаманти, който донесъл бижуто от Европа, е бил примамен във вила от престъпна банда под претекст, че ще го разгледа потенциален богат клиент

.

Откриха убита кошута край девинското село Стоманово

България Преди 3 часа

Все още не може да се каже кой е извършителят

АТВ

Жена е в критично състояние след катастрофа с АТВ в троянското село Бели Осъм

България Преди 3 часа

Пострадалата е откарана за лечение в плевенска болница в тежко състояние

<p>Неочакван жест: Путин подари нов мотоциклет &bdquo;Урал&ldquo; на жител на Аляска</p>

Путин подари нов мотоциклет на жител на Анкоридж по време на срещата си в петък с Тръмп

Свят Преди 3 часа

Подаръкът бе връчен в Анкоридж по време на визитата на руската делегация за срещата Путин–Тръмп, след като мъжът споделил, че старият му мотор е без резервни части

Олександър Сирски

Олександър Сирски: Руските сили загубиха контрола над няколко селища в Сумска област

Свят Преди 3 часа

Главнокомандващият Сирски съобщава за поражения на руските войски и пренасочване на части към Запорожие, след провален опит за настъпление край Степне и Новокостянтиновка

Възрастна жена даде 40 000 лв. на мъж, представил се за полицай

Възрастна жена даде 40 000 лв. на мъж, представил се за полицай

България Преди 3 часа

Жената била заблудена в телефонно обаждане, че разговаря с полицай и трябва да помогне в акция за залавяне на телефонни измамници

28-годишен шофьор помете два мотора на пътя Девин - Кричим, четирима ранени

28-годишен шофьор помете два мотора на пътя Девин - Кричим, четирима ранени

България Преди 3 часа

Шофьорът с „БМВ М8“ се удря последователно в два мотора на Девин - Кричим, четирима ранени, но без опасност за живота им

Всичко от днес

От мрежата

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg

Pandora празнува Международния ден на кучето с благотворително събитие в подкрепа на бездомните животни

dogsandcats.bg
1

Фестивал на хвърчилата по Черноморието

sinoptik.bg
1

Какво гласи “Правилото на 30-те”

sinoptik.bg

За какво да мислим преди сън

Edna.bg

14 години разлика: Вижте Боряна Братоева преди и сега (СНИМКИ)

Edna.bg

НА ЖИВО: Септември София - Добруджа, съставите

Gong.bg

Ювентус отхвърли оферта от Саудитска Арабия за свой халф

Gong.bg

Мълния предизвика пожар в борова гора край Стара Загора

Nova.bg

Ясни са резултатите от проверката на автошколата, в която се е обучавал шофьорът, врязал се в автобус

Nova.bg