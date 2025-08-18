Свят

Путин подари нов мотоциклет на жител на Анкоридж по време на срещата си в петък с Тръмп

Подаръкът бе връчен в Анкоридж по време на визитата на руската делегация за срещата Путин–Тръмп, след като мъжът споделил, че старият му мотор е без резервни части

18 август 2025, 15:10
Путин получи всичко, което искаше

Путин получи всичко, което искаше
Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно
Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски

Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски
Писмото на Мелания Тръмп до Путин предизвика съмнения за изкуствен интелект

Писмото на Мелания Тръмп до Путин предизвика съмнения за изкуствен интелект
След срещата с Путин: Какви са очакванията от разговорите между Тръмп и Зеленски във Вашингтон

След срещата с Путин: Какви са очакванията от разговорите между Тръмп и Зеленски във Вашингтон
Мащабни протести в Израел: Десетки хиляди искат край на офанзивата в Газа и освобождаване на заложниците

Мащабни протести в Израел: Десетки хиляди искат край на офанзивата в Газа и освобождаване на заложниците
Тръмп: Зеленски може да сложи край на войната

Тръмп: Зеленски може да сложи край на войната "почти веднага"
Зеленски пристигна в Брюксел за среща с Фон дер Лайен

Зеленски пристигна в Брюксел за среща с Фон дер Лайен

Р уският президент Владимир Путин подари на жител на Анкоридж в Аляска нов мотоциклет "Урал" по време на своята среща в петък с американския си колега Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс. 

Ключовете за мотора бяха връчени на Марк Уорън от служител на посолството на Русия в САЩ пред хотел в Анкоридж, където бе настанена руската делегация. Служителят каза, че подаръкът е направен лично от Путин. 

До неочаквания жест се стигнало, след като журналисти от "Първи канал" на руската телевизия срещнали случайно Уорън по улиците на Анкоридж преди срещата на върха. Те се спрели да видят стария му мотоциклет.

Уорън споделил пред репортер на телевизията, че не успява да намери резервни части за мотора си, включително нов стартер, тъй като фабриката, която ги произвежда, се намира в Украйна. Журналистът попитал Уорън дали ще е добре за него, ако Путин и Тръмп решат конфликта по време на срещата в Аляска, и той отговорил положително.  

Компанията "Урал", чиято централа сега се намира в американския щат Вашингтон, обяви, че всички нейни мотоциклети вече се сглобяват в Казахстан. След началото на войната в Украйна фирмата прекрати всякакво производство в Русия, отбелязва Ройтерс.

Снимките, които обиколиха света: Тръмп среща Путин
77 снимки
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска среща
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска
Източник: БТА, Габриела Иванова    
Владимир Путин Мотоциклет Урал Подарък Аляска Русия САЩ Доналд Тръмп Война в Украйна Марк Уорън Казахстан
Последвайте ни

По темата

Трагедия в Несебър: Дете загина при полет с парашут, трима са задържани

Трагедия в Несебър: Дете загина при полет с парашут, трима са задържани

Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Убийството в Първомай: 44-годишната Димитрина е открита мъртва в банята на дома си

Убийството в Първомай: 44-годишната Димитрина е открита мъртва в банята на дома си

Ейса Гонсалес сподели снимки с Григор Димитров на корта

Ейса Гонсалес сподели снимки с Григор Димитров на корта

Потребителската кошница поевтиня

Потребителската кошница поевтиня

pariteni.bg
3-те най-популярни белгийски овчарки (СНИМКИ)

3-те най-популярни белгийски овчарки (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва
Ексклузивно

Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва

Преди 7 часа
<p>18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан</p>
Ексклузивно

18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан

Преди 10 часа
<p>Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом</p>
Ексклузивно

Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом

Преди 9 часа
Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи
Ексклузивно

Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи

Преди 6 часа

Виц на деня

Мъж се прибира вкъщи с букет. Жена му: – Какво си направил този път?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След сигнал за опит за самоубийство, намираха дрога в Петково

След сигнал за опит за самоубийство, намираха дрога в Петково

България Преди 3 минути

Наркотичното вещество било скрито в буркани, кутии и съдове

Мъжът с „най-големия пенис в света“ счупи ръка под душа заради размера си

Мъжът с „най-големия пенис в света“ счупи ръка под душа заради размера си

Любопитно Преди 36 минути

Той се подхлъзнал под душа и си счупил ръката, след като „титаничният му багаж“ му препречил пътя

Skibidi и tradwife: Странните думи, които влязоха в речника на Кеймбридж

Skibidi и tradwife: Странните думи, които влязоха в речника на Кеймбридж

Любопитно Преди 1 час

"Интернет културата променя английския език и е изключително интересно да наблюдаваме и документираме това развитие"

Полицията в Дубай залови крадци на диамант за $25 млн. за часове

Полицията в Дубай залови крадци на диамант за $25 млн. за часове

Свят Преди 1 час

Търговец на диаманти, който донесъл бижуто от Европа, е бил примамен във вила от престъпна банда под претекст, че ще го разгледа потенциален богат клиент

.

Откриха убита кошута край девинското село Стоманово

България Преди 1 час

Все още не може да се каже кой е извършителят

АТВ

Жена е в критично състояние след катастрофа с АТВ в троянското село Бели Осъм

България Преди 1 час

Пострадалата е откарана за лечение в плевенска болница в тежко състояние

Възрастна жена даде 40 000 лв. на мъж, представил се за полицай

Възрастна жена даде 40 000 лв. на мъж, представил се за полицай

България Преди 1 час

Жената била заблудена в телефонно обаждане, че разговаря с полицай и трябва да помогне в акция за залавяне на телефонни измамници

28-годишен шофьор помете два мотора на пътя Девин - Кричим, четирима ранени

28-годишен шофьор помете два мотора на пътя Девин - Кричим, четирима ранени

България Преди 1 час

Шофьорът с „БМВ М8“ се удря последователно в два мотора на Девин - Кричим, четирима ранени, но без опасност за живота им

Вижте изненадващите кариери на световните лидери преди политиката

Вижте изненадващите кариери на световните лидери преди политиката

Любопитно Преди 2 часа

Открийте любопитните професии и занимания на влиятелни държавни ръководители

Над 40 военнослужещи се включиха в гасенето на пожарите във Велико Търново и Благоевград

Над 40 военнослужещи се включиха в гасенето на пожарите във Велико Търново и Благоевград

България Преди 2 часа

Военните действат съвместно с МВР и горските служби, като над 100 души участват в овладяването на огъня в Пирин и Дебелец

Обсъжда се обявяването на бедствено положение в Плевен заради безводието

Обсъжда се обявяването на бедствено положение в Плевен заради безводието

България Преди 2 часа

Плевен на прага на бедствено положение: Кметът обещава бързи мерки за водоподаването и стартиране на сондажи, нови тръбопроводи и доставки на бутилирана вода

<p>Син убил баща си, прерязвайки сънната му артерия,&nbsp;отива в затвора</p>

18 години затвор за мъж, убил баща си в Добричко

България Преди 2 часа

Случаят е от 3 август 2023 година

Хелън Мирън: Джеймс Бонд трябва да е мъж

Хелън Мирън: Джеймс Бонд трябва да е мъж

Любопитно Преди 2 часа

"Джеймс Бонд трябва да е Джеймс Бонд, иначе се получава нещо съвсем различно“

МОН обсъжда отпадане на външното оценяване след 10 клас

МОН обсъжда отпадане на външното оценяване след 10 клас

България Преди 2 часа

Предлаганите промени целят балансиране на учебните програми, заяви просветният министър Красимир Вълчев

Прокуратурата в Пловдив разследва убийството на 37-годишна жена

Прокуратурата в Пловдив разследва убийството на 37-годишна жена

България Преди 2 часа

Случаят е от квартал „Столипиново“

Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Любопитно Преди 3 часа

Водещите Башар Рахал и Александра Богданска ще посрещнат 15 нови съквартиранти

Всичко от днес

От мрежата

Големи породи кучета, подходящи за апартамент

dogsandcats.bg

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg
1

Старият Троян оживява с VR очила

sinoptik.bg
1

Студен фронт преминава със серия летни бури

sinoptik.bg

14 години разлика: Вижте Боряна Братоева преди и сега (СНИМКИ)

Edna.bg

За тези 3 зодии есента ще донесе нова любов

Edna.bg

Алена отново показа напращелите си форми

Gong.bg

Сака за победата на Арсенал над Юнайтед: Не беше страхотно представяне

Gong.bg

Ясни са резултатите от проверката на автошколата, в която се е обучавал шофьорът, врязал се в автобус

Nova.bg

8-годишно дете загина след падане от парашут в Несебър

Nova.bg