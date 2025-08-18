"Хамас" е съгласна за спиране на огъня в Газа

"Хамас" се е съгласила с ново предложение за прекратяване на огъня в Газа. Това съобщи източник от палестинската терористична групировка пред АФП.

"Хамас" e предала отговора си на посредниците, потвърждавайки, че групировката и фракциите ѝ са се съгласили с новото предложение за прекратяване на огъня, без да изискват никакви изменения“, каза източникът, пожелал да остане анонимен.

По-рано днес делегация на "Хамас" получи в Египет от посредници ново предложение за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

Текстът повтаря основните положения на предишно предложение на САЩ, предвиждащо 60-дневно примирие и освобождаването на два етапа на израелските заложници, отвлечени на 7 октомври 2023 г. по време на безпрецедентната атака на "Хамас" срещу Израел, която предизвика войната в Газа.

По-рано тази сутрин "Аксиос" съобщи, че премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани ще се срещне днес в град Ел Аламейн с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси и с представители на палестинската групировка, за да "проведе преки преговори с "Хамас" и други палестински групировки за разрешаване на конфликта".

Вчера египетски и катарски посредници са се срещнали с палестинската делегация и са ѝ предали новите предложения за прекратяване на огъня в ивицата Газа и освобождаване на израелските заложници. Според източници вчерашната среща не е довела до съществен напредък, затова катарският премиер е решил днес да пътува за Египет, посочва "Аксиос".