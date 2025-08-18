Зеленски започна срещите си във Вашингтон

У краинският президент Володимир Зеленски се срещна във Вашингтон с Кийт Келог, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна, предаде "Ройтерс".

След срещата Зеленски отбеляза в Телеграм: "Благодарим ви за срещата и за съвместната работа с нашия екип. Днес президентът Тръмп покани Украйна и други европейски държави във Вашингтон. За първи път срещата е в такъв формат - тя е много сериозна".

Зеленски подчерта, че когато става въпрос за мира в една европейска държава, това засяга всички в Европа и че той има готовност да "работи възможно най-продуктивно" за прекратяване на войната в Украйна и за изграждане на надеждни гаранции за сигурност.

Той припомни и продължаващите руски удари по украински градове, вследствие на които са загинали две деца, а десетки хора са ранени.

"Обсъдихме ситуацията на бойното поле, силните ни дипломатически възможности - Украйна и цяла Европа заедно с Америка. Русия може да бъде принудена към мир само чрез сила, а президентът Тръмп разполага с тази сила. Трябва да направим всичко както трябва, за да може мирът наистина да стане факт", обобщи украинският президент.