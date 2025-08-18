Свят

Обвиниха сина на норвежка принцеса в 4 изнасилвания

Хойби вече е признал, че е извършил нападение и вандализъм

18 август 2025, 18:10
Обвиниха сина на норвежка принцеса в 4 изнасилвания
Източник: EPA/БГНЕС

С инът на норвежката престолонаследничка е обвинен в 32 престъпления, включително четири изнасилвания и няколко акта на насилие и нападение, съобщи прокурор.

Мариус Борг Хойби, роден от връзката на принцеса Мете-Марит преди да се омъжи за крал Хаакон, е под разследване от ареста му на 4 август миналата година по подозрение в нападение над приятелка.

Освен четири обвинения в изнасилване, обвиненията включват домашно насилие срещу бивша приятелка и няколко случая на насилие, нарушаване на обществения ред, вандализъм и нарушаване на ограничителни заповеди срещу друга бивша приятелка, предаде АФП.

Арестуваха сина на норвежката принцеса, ето защо

Той е обвинен и в заснемане на гениталиите на няколко жени без тяхно знание или съгласие, съобщи прокурорът Стурла Хенриксбо.

„Максималното наказание за престъпленията, изброени в обвинителния акт, е лишаване от свобода до 10 години. Това са много сериозни деяния, които могат да оставят трайни белези и да разрушат човешки животи“, заяви той.

„Фактът, че Мариус Борг Хойби е член на кралското семейство, разбира се, не означава, че той трябва да бъде третиран по-леко или по-строго, отколкото ако подобни деяния бяха извършени от други лица“, подчерта прокурорът.

Четирите изнасилвания, за които Хойби е обвинен, са се случили през 2018, 2023 и 2024 г., а последното е било след началото на полицейското разследване.

Хойби вече е признал, че е извършил нападение и вандализъм по време на инцидента от август 2024 г., за който е бил арестуван.

В публично изявление 10 дни след ареста си той каза, че е действал „под въздействието на алкохол и кокаин след кавга“ и страдал е от „психически проблеми“ и „от дълго време се е борил със злоупотребата с наркотични вещества“.

Синът на норвежката принцеса е заподозрян в 3 изнасилвания

Хойби се озовава в центъра на вниманието на четиригодишна възраст, когато майка му се омъжва за норвежкия престолонаследник, с когото има още две деца.

Той е отгледан от кралското семейство заедно с доведените си брат и сестра, принцеса Ингрид Александра и принц Свере Магнус, на 21 и 19 години.

За разлика от тях обаче, той няма официална публична роля.

Източник: БГНЕС    
Норвегия принцеса изнасилвания
Българин е в критично състояние след катастрофа в Гърция

Милорад Додик беше свален от поста президент на Република Сръбска

Зеленски започна срещите си във Вашингтон

Украински удар спря руския петрол за Унгария

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
BMW 525e: Когато големите двигатели сваляха разхода на гориво

carmarket.bg
Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва
Ексклузивно

Преди 10 часа
<p>18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан</p>
Ексклузивно

Преди 13 часа
<p>Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом</p>
Ексклузивно

Преди 12 часа
Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи
Ексклузивно

Преди 9 часа

Последни новини

"Хамас" е съгласна за спиране на огъня в Газа

Свят Преди 1 час

Текстът повтаря основните положения на предишно предложение на САЩ

Протестират домашния арест на младежа, помел пешеходци в Слънчев бряг

България Преди 1 час

Случаят е квалифициран като особено тежък

United Media поднови изключителните права за Бундеслигата за следващите четири сезона

Любопитно Преди 2 часа

Новото споразумение включва всички мачове от Бундеслигата и Втора Бундеслига, както и плейофите за промоция/изпадане и Суперкупата „Франц Бекенбауер“

„Тялото ми никога не беше същото“: Мила Кунис си спомня за подготовката за „Черният лебед“

Любопитно Преди 2 часа

„Пиех много бульон и танцувах по 12 часа на ден“, казва Кунис

Извозиха близо 340 тона отпадъци от „Столипиново“

България Преди 2 часа

По време на акцията, в която е участвала специализирана техника, са премахнати нерегламентирани сметища

След сигнал за опит за самоубийство, намираха дрога в Петково

България Преди 3 часа

Наркотичното вещество било скрито в буркани, кутии и съдове

Мъжът с „най-големия пенис в света“ счупи ръка под душа заради размера си

Любопитно Преди 3 часа

Той се подхлъзнал под душа и си счупил ръката, след като „титаничният му багаж“ му препречил пътя

Мигрант загина, двама са ранени при катастрофа след полицейско преследване край Шабла

България Преди 4 часа

Микробус с шестима пътници се е самокатастрофирал близо до село Божаново. Петима души са откарани в болница, а пътят между Нейково и Божаново бе временно затворен

Почина проф. Венцеслав Николов - виртуозът на челото

България Преди 4 часа

Той ще бъде запомнен със своята виртуозност и отдаденост на изкуството

Убийството в Първомай: 44-годишната Димитрина е открита мъртва в банята на дома си

България Преди 4 часа

Всички в квартала са в потрес, не могат да си обяснят как е станало

Skibidi и tradwife: Странните думи, които влязоха в речника на Кеймбридж

Любопитно Преди 4 часа

"Интернет културата променя английския език и е изключително интересно да наблюдаваме и документираме това развитие"

Полицията в Дубай залови крадци на диамант за $25 млн. за часове

Свят Преди 4 часа

Търговец на диаманти, който донесъл бижуто от Европа, е бил примамен във вила от престъпна банда под претекст, че ще го разгледа потенциален богат клиент

