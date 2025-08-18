След сигнал за опит за самоубийство, намираха дрога в Петково

С лед сигнал за опит за самоубийство полицията в Смолян откри над два килограма бруто тегло марихуана в къща в смолянското село Петково, съобщи пред БТА наблюдаващият прокурор Нежко Метахчов.

Той допълни, че привечер вчера в полицията е получен сигнал, че мъж на 40 години е направил опит за самоубийство. Веднага в селото отива дежурен полицейски екип, който извършва процесуално-следствени действия. Пострадалият мъж е транспортиран и приет за лечение МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“.

Докато са в къщата, полицаите виждат един буркан със суха зелена маса, което им дава основание да извършат оглед в частния имот. Откриват наркотика на осем места в различни съдове, буркани, кутийки. При извършения полеви тест той реагирал на канабис, а общото бруто тегло било 2180,66 грама.

„Мъжът пребивава в селото, няма адресна регистрация и не работи. Живее в къщата на бабата и дядото, които са починали“, каза пред БТА кметът на Петково Стефан Парунев.

Случаят се разследва, като работата продължава под надзора на прокуратурата, допълни прокурор Нежко Мехахчов.