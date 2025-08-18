„Тялото ми никога не беше същото“: Мила Кунис си спомня за подготовката за „Черният лебед“

М ила Кунис сподели, че е преминала през крайни хранителни ограничения, за да се подготви за психологическия трилър „Черният лебед“.

„Подготовката ми беше много танци и много малко хранене – знам, че не би трябвало да го казвам, но това е истината“, разкри актрисата пред Vogue в съвместно интервю с колежката си от филма от 2010 г. Натали Портман.

„Пиех много бульон и танцувах по 12 часа на ден“, добави Кунис в публикацията, излязла в петък.

Mila Kunis recalls barely eating for role in ‘Black Swan’: ‘Not supposed to say’ https://t.co/UeT2muwflh pic.twitter.com/ovrpArrh5i — Page Six (@PageSix) August 16, 2025

42-годишната звезда обясни, че тя и Портман, които влизат в ролите на професионални балерини, първоначално са имали само три месеца подготовка за изключително натоварващите си танцови сцени.

След като продуцентите губят част от финансирането, проектът се забавя с още три месеца, докато режисьорът Дарън Аронофски търси нови средства. „За Дарън беше кошмар, но за нас с Нат това беше щастие – получихме още три месеца танци“, каза звездата от „Шоуто на 70-те“.

Кунис – чиято героиня Лили е позната като „Черният лебед“ – разкрива и за физическите последствия от интензивните сцени.

„Снимахме тези танцови сцени с часове и имах синини по ребрата, само защото ме вдигаха отново и отново“, спомня си тя.

„Изкълчих рамото си още в началото на продукцията и бях убедена, че съм напълно прецакана. Но Дарън ме прати на акупунктурист и някак си се възстанових напълно.“

Mila Kunis admitted her diet for Black Swan required ‘little eating’ https://t.co/1mIxgEBn1K pic.twitter.com/73QAoe1rN8 — The Independent (@Independent) August 18, 2025

Натали Портман, която изпълнява главната роля на Нина Сейърс, признава, че по време на подготовката е научила много за света на балета. „Един от най-изненадващите странични ефекти беше, че прекарах почти година в разговори с моя треньор – бивш танцьор в Нюйоркския балет. Тя ми разказваше часове наред истории, които ми дадоха изключително богат поглед към този свят“, казва носителката на „Оскар“.

„Беше като да правя разследваща журналистика, но всъщност просто си клюкарствахме, докато правех плие.“

Още през 2012 г. Кунис за първи път разкрива за драстичната си загуба на 9 килограма за ролята. Тогава тя споделя пред Harper’s Bazaar, че тялото ѝ „никога не е било същото“.

„Формата ми се промени“, казва звездата от „Тед“. „Когато отслабнах до 42 кг, бях мускулеста, като малка тухлена къща, но същевременно кожа и кости. Когато си върнах килограмите, те се разпределиха по съвсем различни места.“

„Цялата тежест, която изчезна от гърдите ми, се премести в бедрата и корема“, допълва актрисата.

На въпрос дали би приела отново роля, изискваща подобни жертви, звездата от „Приятели с предимства“ признава: „Не мога да кажа, че бих очаквала това с нетърпение, но ако се появи подходящо предложение – бих го направила.“