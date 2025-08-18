Милорад Додик беше свален от поста президент на Република Сръбска

Свят

18 август 2025, 18:35
Източник: БГНЕС

М илорад Додик беше свален от поста президент на Република Сръбска. Апелативния съд на Босна и Херцеговина отхвърли жалбата на Додик срещу решението на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което му беше отнет президентския мандат, съобщават босненските медии.

Анулираха президентския мандат на Милорад Додик

В резултат на това решение Додик вече официално не заема поста президент, а ЦИК е длъжна да насрочи предсрочни избори за държавен глава на ентитета, които трябва да се проведат в рамките на 90 дни. Междувременно оставка подаде премиерът на Република Сръбска Радоваш Вишкович.

Додик заплаши часове преди решението на съда, че ще насрочи референдум през септември, на който гражданите да бъдат попитани дали са съгласни с присъдата му. 

Той получи забрана да заема публични длъжности в Босна и Херцеговина за шест години заради неспазване на решенията на върховния представител на международната общност в страната Кристиан Шмит.

Присъдата на Милорад Додик е безпрецедентна в Босна и Херцеговина, която от края на междуетническата война 1992-1995 г. е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, където живеят предимно босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, населена предимно с босненски мюсюлмани и хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация, както е определено от Дейтънското споразумение, сложило край на войната. Споразумението урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.

Милорад Додик избегна затвора, наложиха му парична глоба

Шестдесет и шест годишният Додик, известен с проруските си и националистически позиции, заема високи държавни длъжности от почти 30 години. През последното десетилетие той се застъпва за отделянето на Република Сръбска от Босна и Херцеговина и обединението ѝ със Сърбия, отбелязва "Ройтерс".

Източник: БГНЕС, БТА    
Додик съд Република Сръбска
