Кремъл: Безпрецедентен натиск и риск от "цветна революция" в Сърбия

Н ад Сърбия се оказва безпрецедентен външен натиск и не трябва да се изключва, че се използват технологии да провокиране на „цветни революции“, заяви в отговор на въпрос на ТАСС Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент Владимир Путин.

„Независимо от това, че над Сърбия, разбира се, се оказва безпрецедентен натиск, ние не можем да изключим, че там се използват всички вече добре известни технологии за провокиране на цветни революции“, каза Песков.

Той допълни, че Русия не се съмнява, че ръководството на Сърбия ще успее в най-скоро време да възстанови „законността в републиката“.

