Около 500 декара горят в Петричко

Има силен вятър и огънят се разпространява бързо

18 август 2025, 17:45
Около 500 декара горят в Петричко
Източник: iStock/Getty Images

О коло 500 декара горят край петричкото село Капатово. Това каза пред БТА главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН).

По думите му, сигналът за огъня е подаден преди повече от два часа. Горят сухи треви, храсти и дървета. Има силен вятър и огънят се разпространява бързо, каза началникът на петричката противопожарна служба. Единият фронт на огъня към момента е овладян. Усилията на огнеборците са насочени към овладяването на другия фронт, който е в близост до местност с фотоволтаици. 

Над 30 човека полагат усилия за потушаването на огъня. Помагат пожарникари, местни доброволци, очаква се помощ от Благоевград.

Източник: БТА, Деница Кючукова    
пожар Петрич
