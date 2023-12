Протестите в Сърбия: Активисти обявиха 24-часова блокада на Белград

С тотици сръбски опозиционни активисти, предимно студенти, обявиха днес, че ще блокират улиците на Белград за 24 часа в петък, за да протестират срещу това, което според тях е било "измама" на парламентарните избори на 17 декември, спечелени от националистическата десница, съобщава АФП.

Няколкостотин протестиращи се събраха по призив на организацията "Борба" пред Философския факултет на Белградския университет, за да поискат преразглеждане на избирателните списъци.

"Обявяваме 24-часова блокада в петък", заяви активистът Иван Биелич на митинга.

Протестите в Белград не стихват, студенти готвят нови блокади

Според основната опозиционна коалиция "Сърбия срещу насилието" сръбски избиратели от съседна Босна са били незаконно допуснати да гласуват в Белград на 17 декември.

Международните наблюдатели, включително тези от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), също съобщиха за "нередности" по време на гласуването, включително купуване на гласове.

Според Иван Биелич уличната блокада трябва да започне в петък по обяд (11:00 ч. по Гринуич). Тя ще бъде вдигната на следващия ден, за да могат протестиращите да се присъединят към друга демонстрация, организирана от група интелектуалци, творци и известни личности.

Според официалните резултати Сръбската прогресивна партия (СПП) на сръбския президент Александър Вучич (националистическа десница) печели 46 процента от гласовете срещу 23,5 процента за опозиционната коалиция.

След изборите се проведоха многобройни протести и демонстрации, които блокираха пътни артерии в столицата, с призиви за анулиране на изборите и за провеждане на нови избори.

В неделя вечерта демонстранти се опитаха да влязат в сградата на кметството на Белград, разбивайки прозорци, след което бяха отблъснати от полицията.

