Протести в подкрепа на пострадалата студентка в Сърбия

В няколко града на Сърбия се проведоха протести в знак на солидарност със студентката, блъсната от кола в Белград на 16 януари.

Един от митингите в Белград се проведе пред Юридическия факултет, където учи въпросната студентка.

Към студентите от Юридическия факултет се присъединиха и колеги от Машинния факултет, носещи транспаранта „Машинисти срещу машините“, а събралите се ги поздравиха с аплодисменти.

Кръстовището е блокирано, а колите вече не преминават.

В акцията „Вдигни се, Сърбия, вдигни се за студентите” адвокати и студенти блокираха и улица „Дечанска”.

Кола се вряза в протестиращи студенти в Белград

Срещата се провежда пред Адвокатската колегия. Събралите се носят транспаранти "Ръцете ви са окървавени" и "Моето племе спи като мъртво".

Студенти от Медицинския факултет в Нови Сад напълно блокираха кръстовището до Мастър Център в града.

Преди това педагози в града проведоха публичен час до сградата на Ректората, а след това заедно със студенти блокираха кръстовището на "Стражиловска" и булевард "Княз Лазар", съобщава 021.

Инициативата "ПроГлас" по-рано обяви местата, където ще се проведе акцията „Вдигни се, Сърбия, вдигни се за студентите”, на която поканиха служители от всички професии след нападението срещу студентите от Юридическия факултет в Белград.

„Където и да сме – да спрем в петък, 17 януари в 11.52 ч.“, написаха от инициативата в социалната мрежа Х.

Те оцениха, че от самото начало на протеста "режимът се опитва да дискредитира студентите с лъжи, въртене, сплашване и физически атаки", и че "задължение на всеки един от нас е да ги защити".

„Професори, фермери, адвокати, лекари, художници, работници, чиновници, миньори, журналисти, таксиметрови шофьори, войници, полицаи, инженери, архитекти, занаятчии, пилоти, психиатри, фризьори, банкери, социални работници, готвачи, месари, дърводелци, сервитьори , дизайнери, фотографи, ветеринари, боклукчии... Вдигни се, Сърбия, вдигни се за студентите“, призоваха от тази инициатива.

Срещата се провежда в Белград, столицата на Сърбия, в близост до Юридическия факултет, Адвокатската колегия на Сърбия и Белград и улица „Коларчева“, в Смедерево близо до гимназията, в Майданпек на Градския площад.

В Нови Сад срещата се провежда близо до пазара Футошка, в Бечей близо до Основната прокуратура, в Сремски Карловци в центъра на града, във Врбас на площад Никола Пашич, в центъра на Сремска Митровица, пред сградата на общината в Бач и в центъра на Инджия.

Събирането беше организирано и на площад „Княз Михайло“ в Горни Милановац, на кръстовището на „Вук Караджич“ и „Караджорджево“ във Валево, на площад „Йован Сарич“ в Кралево, пред сградата на общината в Лучани, в центъра на Богатич, пред Сградата на Община Раш, както и на паметника на Тромпетиста в Гуча.

