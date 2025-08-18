България

Протестират домашния арест на младежа, помел пешеходци в Слънчев бряг

Случаят е квалифициран като особено тежък

18 август 2025, 17:56
Проверката за книжката на младежа, ударил автобус, не показа нарушения
Мигрант загина, двама са ранени при катастрофа след полицейско преследване край Шабла
Трагедия в Несебър: Дете загина при полет с парашут, трима са задържани
Над 40 военнослужещи се включиха в гасенето на пожарите във Велико Търново и Благоевград
Задържаха двама за пожара в "Седми километър" край Стара Загора
Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи
Инцидентът с влака край Симеоновград поражда опасения: има ли риск от екокатастрофа?
Потребителската кошница е поевтиняла с левче за седмица

Р айонна прокуратура-Бургас протестира определение на Районен съд-Несебър, с което е взета мярка за неотклонение „домашен арест“ по отношение на младежа обвинен в причиняване на средни телесни повреди на пет лица.

В протеста е мотивирано, че според наблюдаващия прокурор така постановената мярка „домашен арест“ следва да бъде изменена в „задържане по стража“.

Какво е състоянието на пострадалите след бруталния удар с АТВ

Припомняме, че младежът, чиито родители работят в системата на МВР, е привлечен към наказателна отговорност за това, че по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на петима пешеходци, карайки електрическо АТВ.

Случаят е квалифициран като особено тежък. Престъпното деяние е осъщественото на 14.08.2025 година на алея до хотел „Мелия“ в Слънчев бряг. 

Внесеният днес в Районен съд-Несебър протест ще бъде разгледан на заседание от компетентния Окръжен съд-Бургас в петък.

Пуснаха под домашен арест младежа, помел с АТВ пешеходци в Слънчев бряг

Поради високата фактическа и правна сложност на разследването, Районна прокуратура-Бургас е внесла предложение то да бъде поето от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас. Предложението е прието от окръжния прокурор на Бургас за основателно и с нарочен акт от днес делото е възложено на следовател от отдела.

Източник: Prb.bg    
Слънчев Бряг АТВ деца
