Протестират домашния арест на младежа, помел пешеходци в Слънчев бряг

Р айонна прокуратура-Бургас протестира определение на Районен съд-Несебър, с което е взета мярка за неотклонение „домашен арест“ по отношение на младежа обвинен в причиняване на средни телесни повреди на пет лица.

В протеста е мотивирано, че според наблюдаващия прокурор така постановената мярка „домашен арест“ следва да бъде изменена в „задържане по стража“.

Припомняме, че младежът, чиито родители работят в системата на МВР, е привлечен към наказателна отговорност за това, че по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на петима пешеходци, карайки електрическо АТВ.

Случаят е квалифициран като особено тежък. Престъпното деяние е осъщественото на 14.08.2025 година на алея до хотел „Мелия“ в Слънчев бряг.

Внесеният днес в Районен съд-Несебър протест ще бъде разгледан на заседание от компетентния Окръжен съд-Бургас в петък.

Поради високата фактическа и правна сложност на разследването, Районна прокуратура-Бургас е внесла предложение то да бъде поето от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас. Предложението е прието от окръжния прокурор на Бургас за основателно и с нарочен акт от днес делото е възложено на следовател от отдела.