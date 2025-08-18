Любопитно

Мъжът с „най-големия пенис в света" счупи ръка под душа заради размера си

Той се подхлъзнал под душа и си счупил ръката, след като „титаничният му багаж“ му препречил пътя

18 август 2025, 16:15
Мъжът с „най-големия пенис в света“ счупи ръка под душа заради размера си
Източник: iStock/Getty Images

Д а бъдеш „добре надарен“ невинаги е толкова прекрасно, колкото изглежда.

Често чуваме истории за мъже, чиито огромни членове са наранявали партньорите им. Но британецът Мат Бар – смятан за притежателя на най-големия медицински доказан пенис в света – пострада по доста нетипичен начин. Той се подхлъзнал под душа и си счупил ръката, след като „титаничният му багаж“ му препречил пътя, пише New York Post.

„Това беше много неудобен инцидент“, сподели Бар пред Jam Press. Специалистът по изкуствен интелект редовно става сензация заради впечатляващия си размер – цели 35 см. Дори има отливка на гигантския си пенис, изложена във Фалологичния музей в Исландия.

Въпреки че звучи като благословия, анатомичната му особеност носи и много недостатъци – от трудности при обличане и чувство на отпадналост по време на ерекция до странни сексуални предложения. Всичко това Бар описва в книгата си „Дълга история: Животът с един от най-големите пениси в света“.

Наскоро обаче той открил, че може да бъде и доста опасно.

„Един от проблемите да си толкова голям, особено под горещ душ, е, че не мога добре да виждам краката си“, разказва лондончанинът. „Бързах за работа и не забелязах разлятия душ гел във ваната, защото пенисът ми закриваше гледката.“

Последиците били тежки: „Подхлъзнах се, паднах с главата надолу от ваната и си счупих рамото на твърдия под.“

В резултат британецът получил „две фрактури“, които го оставили в силна болка и го принудили да носи превръзка. „Имал съм опасни ситуации или дребни падания преди, но никога нещо толкова сериозно“, признава Бар. „Обикновено това ставаше, когато имах партньор под душа.“

Сега той признава, че се страхува не само от обществените, но и от домашните душове. За да намали риска, е решил да се къпе по-рядко и си е купил постелка за баня, която да му осигурява повече стабилност.

„Това е едно от онези дребни неща, за които хората не мислят, когато става дума за необичайно тяло“, оплаква се той. „Освен че по природа съм тромав, имам и анатомия, различна от повечето хора – особено толкова голяма.“

Инцидентът дори го накарал да отмени планирана морска почивка – и може би не без основание. Бар вече имал неприятен опит в курорт, когато бил помолен да напусне басейна заради „твърде очевидния“ силует в банските му. Това се случило въпреки че носел тъмни бордови шорти и компресионен слой отдолу.

„Няма да отида на стандартна пакетна почивка или в хотел с ол инклузив, но това ме мотивира да търся по-тихи и отдалечени места“, казва той. „Не е чак такава драма – просто още едно нещо, което не мога да правя.“

Проблемите не са само физически. Бар признава, че често получава странни предложения. Той си спомня случай, в който мъж го помолил да го нарисува „в анимационен стил като гигант, който прави всякакви секс неща“ – фетиш, известен като макрофилия.

Въпреки анатомичната си слава, Бар няма планове да се възползва от нея чрез OnlyFans. „Сигурен съм, че ако бях 20 години по-млад, щях да го направя. Щях да съм по-амбициозен – постоянно във фитнеса, да осигуря родителите си и всички тези неща“, обяснява той.

