Вучевич: Блокадите в Сърбия са тероризъм, а не гражданско неподчинение

Т рети ден след протеста на белградския пл. "Славия" под мотото "Ще се видим на Видовден" блокадите и проявите на гражданско неподчинение в Сърбия продължават.

Пеша, на велосипеди, със сладолед в ръка, с пазарска чанта или влачейки контейнер за боклук гражданите се намират в постоянно движение и препречват улици и кръстовища на различни места в сръбската столица за кратко време и в различни часове на денонощието.

Днес сутринта градът осъмна със струпани контейнери на централния площад, а хора пресичаха пешеходната пътека там непрекъснато до идването на полицията.

На 1 юли в Белград имаше блокади, които останаха и през нощта в белградския квартал Земун и близо до Юридическия факултет на булевард „Крал Александър“.

"Арестувайте Вучич!": Протести и блокади в Сърбия

Полицията премахна блокадата на Юридическия факултет днес сутринта.

Блокирани бяха пътища в Ужице, Чачак, Кралево, Крагуевац, Зренянин, Смедерево, Суботица, Панчево, Нови Сад и Ниш.

Групи студенти и хора от Гражданските съвети на белградските общини дежуриха цяла нощ и продължиха да регулират движението покрай пътните блокади.

🇷🇸 The MFRR condemns President Vučić’s recent public accusation labelling reporting by Nova S & N1 as “pure terrorism”. Our orgs, which recently carried out a media freedom mission to #Serbia, call on @avucic to immediately cease using such dangerous rhetoric against the press. pic.twitter.com/WpVnnJaHx9