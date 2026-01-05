От "желязна хватка" до "безсилие" - хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк

Н иколас Мадуро е транспортиран с хеликоптер в Ню Йорк.
Той слезе от хеликоптера в Манхатън, заедно с жена, за която се предполага, че е негова съпруга, съобщава ни BBC.
Двамата са ескортирани от няколко агенти на Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA).
И двамата са облечени в дрехи, наподобяващи затворнически униформи, а Мадуро изглежда леко накуцва.
🚨 🇻🇪 BREAKING: Maduro just landed in New York by helicopter — captured by US forces and heading to federal court on narco-terrorism charges! #madurocaptured #Venezuela pic.twitter.com/I04Q4I2u9x— Sentinel (@Pxxrox) January 5, 2026
По-късно Мадуро и съпругата му пристигнаха в съдебна зала в Манхатън, където днес ще бъде прочетен пълният списък с обвиненията срещу него.
Captured Venezuelan President Nicolas Maduro arrives at the Downtown Manhattan Heliport, for an initial appearance to face U.S. federal charges including narco-terrorism, conspiracy, drug trafficking, money laundering and others in New York City. Photo by Eduardo Munoz pic.twitter.com/jz657j1gmJ— corinne_perkins (@corinne_perkins) January 5, 2026
Това е изключителен момент. Може само да си представим как го възприемат венецуелците, които без съмнение наблюдават тези кадри, посочва Айън Уелс за BBC.
Не може да се подценява колко необичайни и силни ще бъдат тези образи за хората, които в продължение на толкова години са виждали този човек да държи властта с желязна хватка, а сега го виждат в напълно противоположна роля - безсилен, допълва тя.
