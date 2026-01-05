Мадуро е заплашен от смъртна присъда в САЩ, докараха го с хеликоптер в Манхатън, за да се изправи пред съда

Адът в новогодишната нощ в швейцарски ски курорт: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало

Н иколас Мадуро е транспортиран с хеликоптер в Ню Йорк.

Той слезе от хеликоптера в Манхатън, заедно с жена, за която се предполага, че е негова съпруга, съобщава ни BBC .

Двамата са ескортирани от няколко агенти на Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA).

И двамата са облечени в дрехи, наподобяващи затворнически униформи, а Мадуро изглежда леко накуцва.

🚨 🇻🇪 BREAKING: Maduro just landed in New York by helicopter — captured by US forces and heading to federal court on narco-terrorism charges! #madurocaptured #Venezuela pic.twitter.com/I04Q4I2u9x — Sentinel (@Pxxrox) January 5, 2026

Последните снимки показват Мадуро и съпругата му с белезници, ескортирани от няколко агенти на DEA.

Breaking: Maduro escorted under tight security to a federal court in NYC. In hours, charges of narco-terrorism, conspiracy, and illegal arms trafficking loom. A pivotal moment with potential life-changing consequences. ⚖️🗽 #Maduro #USJustice #Narcoterrorism pic.twitter.com/ywdh2EXTQV — ceanmedia (@ceanmedia) January 5, 2026

Междувременно Швейцарското правителство обяви, че с незабавно действие са замразени активите на венецуелския президент Николас Мадуро и "други лица, свързани с него".

Мярката има за цел да предотврати изнасянето на тези активи от страната, а в случай че бъде установено, че те са придобити незаконно, Швейцария ще се опита да ги върне на венецуелския народ.

Швейцария наложи санкции срещу Венецуела през 2018 г., които включват замразяване на активи и забрани за пътуване за 54 лица.

Все още не е ясно какви точно активи притежава Мадуро в Швейцария, но според публикация от 2021 г., базирана на изтекли документи, швейцарските прокурори са идентифицирали банкови сметки с приблизително 10 милиарда долара, които може да произхождат от присвоени публични средства във Венецуела.

Днешното замразяване влиза в сила с незабавно действие и ще бъде валидно за четири години или до следващо нареждане.

Вижте в нашата галерия : Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк

По-късно Мадуро и съпругата му пристигнаха в съдебна зала в Манхатън, където днес ще бъде прочетен пълният списък с обвиненията срещу него.

Мадуро може да бъде осъден на смърт, ако бъде признат за виновен по федерални обвинения за трафик на наркотици и други престъпления, пише New York Post .

Ако бъде признат за виновен, Мадуро най-вероятно ще прекара остатъка от живота си зад решетките, или дори може да получи смъртна присъда.

Според федералния закон, обвиняем, признат за виновен за нарушение на Закона за контролирани вещества "като част от непрекъснато криминално предприятие", може да бъде кандидат за смъртна присъда, посочва Library of Congress.

Все пак смъртните присъди за престъпления с наркотици са изключително редки. Повечето случаи, за които се налага смъртно наказание, са свързани с убийство.

В публикация в X в събота главният прокурор на САЩ Пам Бонди заяви, че Мадуро и съпругата му Силия Флорес "скоро ще се изправят пред пълната сила на американското правосъдие на американска земя", но не уточни каква присъда ще поиска Министерството на правосъдието при осъждане.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Акцията на САЩ срещу Венецуела беше сравнена с операцията от 1989 г. в Панама за залавянето на Мануел Нориега по заповед на президента Джордж Х. У. Буш, при която американските власти избраха затвор, а не смъртно наказание.

Мадуро и други венецуелски лидери първоначално бяха обвинени в трафик на наркотици още през 2020 г., а федерално жури добави нови обвинения през тази година.

Новият обвинителен акт посочва Мадуро и още шест души, като ги обвинява в нарко-тероризъм, съвместен внос на кокаин и две точки, свързани с притежание на автоматично оръжие.

Captured Venezuelan President Nicolas Maduro arrives at the Downtown Manhattan Heliport, for an initial appearance to face U.S. federal charges including narco-terrorism, conspiracy, drug trafficking, money laundering and others in New York City. Photo by Eduardo Munoz pic.twitter.com/jz657j1gmJ — corinne_perkins (@corinne_perkins) January 5, 2026

Това е изключителен момент. Може само да си представим как го възприемат венецуелците, които без съмнение наблюдават тези кадри, посочва Айън Уелс за BBC.

Не може да се подценява колко необичайни и силни ще бъдат тези образи за хората, които в продължение на толкова години са виждали този човек да държи властта с желязна хватка, а сега го виждат в напълно противоположна роля - безсилен, допълва тя.