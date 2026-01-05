Свят

Мадуро е заплашен от смъртна присъда в САЩ, докараха го с хеликоптер в Манхатън, за да се изправи пред съда

Той слезе от хеликоптера в Манхатън, заедно с жена, за която се предполага, че е негова съпруга

Обновена преди 16 минути / 5 януари 2026, 14:42
Н иколас Мадуро е транспортиран с хеликоптер в Ню Йорк.

Той слезе от хеликоптера в Манхатън, заедно с жена, за която се предполага, че е негова съпруга, съобщава ни BBC.

Двамата са ескортирани от няколко агенти на Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA).

И двамата са облечени в дрехи, наподобяващи затворнически униформи, а Мадуро изглежда леко накуцва.

Последните снимки показват Мадуро и съпругата му с белезници, ескортирани от няколко агенти на DEA.

Междувременно Швейцарското правителство обяви, че с незабавно действие са замразени активите на венецуелския президент Николас Мадуро и "други лица, свързани с него".

Мярката има за цел да предотврати изнасянето на тези активи от страната, а в случай че бъде установено, че те са придобити незаконно, Швейцария ще се опита да ги върне на венецуелския народ.

Швейцария наложи санкции срещу Венецуела през 2018 г., които включват замразяване на активи и забрани за пътуване за 54 лица.

Все още не е ясно какви точно активи притежава Мадуро в Швейцария, но според публикация от 2021 г., базирана на изтекли документи, швейцарските прокурори са идентифицирали банкови сметки с приблизително 10 милиарда долара, които може да произхождат от присвоени публични средства във Венецуела.

Днешното замразяване влиза в сила с незабавно действие и ще бъде валидно за четири години или до следващо нареждане.

По-късно Мадуро и съпругата му пристигнаха в съдебна зала в Манхатън, където днес ще бъде прочетен пълният списък с обвиненията срещу него.

Мадуро може да бъде осъден на смърт, ако бъде признат за виновен по федерални обвинения за трафик на наркотици и други престъпления, пише New York Post.

Ако бъде признат за виновен, Мадуро най-вероятно ще прекара остатъка от живота си зад решетките, или дори може да получи смъртна присъда.

Според федералния закон, обвиняем, признат за виновен за нарушение на Закона за контролирани вещества "като част от непрекъснато криминално предприятие", може да бъде кандидат за смъртна присъда, посочва Library of Congress.

Все пак смъртните присъди за престъпления с наркотици са изключително редки. Повечето случаи, за които се налага смъртно наказание, са свързани с убийство.

В публикация в X в събота главният прокурор на САЩ Пам Бонди заяви, че Мадуро и съпругата му Силия Флорес "скоро ще се изправят пред пълната сила на американското правосъдие на американска земя", но не уточни каква присъда ще поиска Министерството на правосъдието при осъждане.

Акцията на САЩ срещу Венецуела беше сравнена с операцията от 1989 г. в Панама за залавянето на Мануел Нориега по заповед на президента Джордж Х. У. Буш, при която американските власти избраха затвор, а не смъртно наказание.

Мадуро и други венецуелски лидери първоначално бяха обвинени в трафик на наркотици още през 2020 г., а федерално жури добави нови обвинения през тази година.

Новият обвинителен акт посочва Мадуро и още шест души, като ги обвинява в нарко-тероризъм, съвместен внос на кокаин и две точки, свързани с притежание на автоматично оръжие.

Това е изключителен момент. Може само да си представим как го възприемат венецуелците, които без съмнение наблюдават тези кадри, посочва Айън Уелс за BBC.

Не може да се подценява колко необичайни и силни ще бъдат тези образи за хората, които в продължение на толкова години са виждали този човек да държи властта с желязна хватка, а сега го виждат в напълно противоположна роля - безсилен, допълва тя.

