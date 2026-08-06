„Ще ги издирим!“: Доналд Тръмп се ядоса след изтекъл доклад за остри липси в Пентагона

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп реагира гневно на съобщенията, че е влязъл в конфликт с министъра на отбраната Пийт Хегсет заради твърдения за недостиг на боеприпаси, причинен от войната в Иран, като заплаши със затвор „информаторите“, разговаряли с пресата.

(Във видеото: Тръмп с предупреждение към Иран - или отваря Ормузкия проток, или ще последва силен удар)

В сряда „Вашингтон Пост“ съобщи, че Тръмп е нападнал Хегсет в Камп Дейвид в Мериленд след заседание на кабинета миналия петък, заявявайки, че е смятал проблема за „решен“, само за да може Белият дом по-късно да нарече историята „100 процента фалшива новина“.

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На свой ред Тръмп избухна в Truth Social след полунощ, пишейки: „САЩ разполагат с огромни количества „боеприпаси“, особено от определени видове. Освен това големи количества се произвеждат и изпращат към САЩ според нуждите. Отбранителните компании изграждат най-големия брой заводи и фабрики в историята на нашата страна. Източниците на тези предателски изявления ще бъдат издирени. Ще се искат дългогодишни присъди затвор!“, заяви президентът на САЩ.

Списанието цитира като основа за своя доклад двама души, запознати с въпроса, които заявиха, че Хегсет е отговорил на президента, обвинявайки своя заместник Стивън Файнбърг за недостига и за това, че не се е уверил, че Тръмп е напълно информиран.

Прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит отговори, като каза пред вестника, че въпросният инцидент „буквално никога не се е случвал“ и добави, че Тръмп „има пълно доверие на министър Хегсет“.

Главният говорител на Пентагона Шон Парнел също отрече историята, заявявайки пред „Пост“: „Министър Хегсет не е подвеждал никого относно нашето състояние с боеприпасите и не е обвинявал заместник-министър Файнбърг. Твърденията за изчерпани запаси, вътрешни разногласия... са еднакво измислени“.

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От „Индипендънт“ уточняват, ча са се свързали с Белия дом и от там са били пренасочени към изявлението на Ливит, както и към Министерството на отбраната за коментар.

Освен това се уточнява, че Хегсет публично е похвалил Тръмп в Камп Дейвид за това, че е имал „смелостта да предприеме Epic Fury и срещу този ирански режим и да гарантира, че те никога няма да имат ядрено оръжие... и, честно казано, смелостта да преговаря с хора, които не са показали никаква готовност да правят това честно“.

Тъй като конфликтът вече наближава шестия си месец, американската армия според съобщенията е изчерпала значително запасите си от ракети с голям обсег, което поражда опасения относно готовността на армията за потенциални бъдещи ангажименти.

Изчерпва ли Тръмп американския арсенал заради войната с Иран?

Източници съобщиха за Ройтерс тази седмица, че „практически всички“ от решаващите оръжия земя-земя на армията – армейските тактически ракетни системи (ATACMS) и ракетите за прецизен удар (PrSM) – вече са били използвани.

Анализатори казват, че такива оръжия, които струват над 1 милион долара всяко, биха били важни, ако избухне конфликт с Китай.

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Доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания, публикуван в края на юли, по подобен начин установи, че докато военните са имали 2330 системи Patriot и 452 системи за противоракетна отбрана THAAD преди войната, сега са останали само приблизително от 759 до 827 Patriots и от 234 до 278 THAAD.

Самият Хегсет по-рано се опитваше да изкорени предполагаемите информатори от Пентагона, като миналата година предприе стъпки да направи задължителни споразуменията за разкриване на информация и тестовете с полиграф изискване за персонала.

Въпреки това 15 настоящи и бивши служители впоследствие казаха пред CNN, че резултатът е бил създаването на култура на недоверие и параноя, която е оставила персонала в неведение и е попречила на вземането на решения.

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Междувременно заплахата на Тръмп за затвор срещу информаторите следва подобно предупреждение, което той отправи миналия месец срещу „вандалите“ и „нищожествата“, за които продължава да настоява, че са саботирали отражателния басейн на Мемориала на Линкълн, като каза, че те ще „платят голяма цена за нанесените щети“.

Оттогава Министерството на правосъдието се оттегли от наказателно преследване на четирима души, обвинени в разрушаването на басейна, което разгневи президента още повече.