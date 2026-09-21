Свят

Вотът в Русия приключи: Партията на Путин води с близо 50%

Според проучването на държавния ВЦИОМ управляващата партия получава приблизително същия резултат като на изборите през 2021 г.

21 септември 2026, 07:15
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  • „Единна Русия“ вероятно печели парламентарните избори в Русия според екзитпол на ВЦИОМ, при вот, проведен при строг контрол.
  • Управляващата партия получава 49,4% от гласовете - приблизително колкото на изборите през 2021 г.
  • Комунистическата партия е с 14,2%, а ЛДПР - с 10,7%, според предварителните данни.

Управляващата партия „Единна Русия“ вероятно печели парламентарните избори в Русия, които се проведоха при строг контрол.

Това сочат данни от екзитпол, публикувани след края на гласуването, предаде АФП.

Партията на Путин е първа, макар и със загуби

Според проучването на държавния Всеруски център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) „Единна Русия“ получава 49,4% от гласовете – приблизително колкото на предишните парламентарни избори през 2021 г.

Комунистическата партия и националистическата Либерално-демократическа партия на Русия (ЛДПР) получават съответно 14,2% и 10,7%.

Източник: БГНЕС    
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