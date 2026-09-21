Вотът в Русия приключи: Партията на Путин води с близо 50%

- „Единна Русия“ вероятно печели парламентарните избори в Русия според екзитпол на ВЦИОМ, при вот, проведен при строг контрол.
- Управляващата партия получава 49,4% от гласовете - приблизително колкото на изборите през 2021 г.
- Комунистическата партия е с 14,2%, а ЛДПР - с 10,7%, според предварителните данни.
Putin-backed United Russia party set to win tightly controlled wartime parliamentary elections with 57.5% vote https://t.co/21xXBqIMt9 #india #news pic.twitter.com/iaMJOUWZTo— Inqalab News (@InqalabNewsIN) September 21, 2026
Управляващата партия „Единна Русия“ вероятно печели парламентарните избори в Русия, които се проведоха при строг контрол.
Това сочат данни от екзитпол, публикувани след края на гласуването, предаде АФП.
Партията на Путин е първа, макар и със загуби
Според проучването на държавния Всеруски център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) „Единна Русия“ получава 49,4% от гласовете – приблизително колкото на предишните парламентарни избори през 2021 г.
Комунистическата партия и националистическата Либерално-демократическа партия на Русия (ЛДПР) получават съответно 14,2% и 10,7%.