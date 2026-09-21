МОН публикува моделите на новите матури

М инистерството на образованието и науката публикува моделите на националните външни оценявания в 4, 7. и 10. клас за учебната 2026-2027 година, съдържащи и примерни задачи.

За седмокласниците изпитите остават непроменени – само по математика и по български език и литература, без интегриране на други предмети. При тазгодишните формати за четвъртокласниците също няма промяна спрямо тези от миналата година.

Още през юли МОН обяви, че националното външно оценяване по български език и литература в 10. клас през учебната 2026-2027 година ще включва и задачи по история и цивилизации и по философия.

МОН предлага промени в изпита след 10. клас

Тестът по БЕЛ в 10. клас ще съдържа 22 задачи, от които 18 с избираем и със свободен отговор, проверяващи компетентности по български език и литература и 4 задачи с избираем и с кратък свободен отговор, ориентирани към обучението по история и цивилизации и философия.

За да имат учениците достатъчно време за осмисляне на условията на задачите, времето за работа е увеличено от 90 на 120 минути. Така продължителността се изравнява с теста по математика за 10. клас, в който са интегрирани и задачи, свързани с природните науки.

Новият формат на изпита по български език и литература е поредна стъпка в процеса на плавна промяна на националните външни оценявания. Целта е да се насърчава формирането на широка основа от знания и умения, като акцентът се поставя върху работата с текст, аналитичното и критическото мислене и развитието на практически умения.

Тази година за първи път десетокласниците решаваха тест по математика, който включваше и задачи по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика. И през следващата този изпит ще интегрира същите предмети, но задачите ще са общо 16, което е с две по-малко от миналата година. Тези, които ще са изцяло от областта на математиката, ще са 10.