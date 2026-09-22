БезГранично

БезГранично: Високи възнаграждения срещу солени наеми - какъв е реалният стандарт на живот в Исландия

Как съчетанието между зелена енергия, високи заплати и стабилност прави страната привлекателна въпреки скъпия живот

Стела Христова Стела Христова

22 септември 2026, 09:01
БезГранично: Високи възнаграждения срещу солени наеми - какъв е реалният стандарт на живот в Исландия
Източник: iStock

И сландия привлича все повече внимание като дестинация за бизнес и професионална реализация, въпреки отдалечеността си и високите разходи за живот. Страната съчетава политическа стабилност, почти изцяло възобновяема енергия и достъп до европейския пазар чрез споразумението за Европейското икономическо пространство, което я прави интересна както за предприемачи, така и за квалифицирани специалисти.

  • Икономическо състояние

Икономиката на Исландия се възстанови през 2025 г. с растеж от около 1,3 процента след свиване през предходната година. Основен двигател беше силното частно потребление, подкрепено от ръст на заплатите, както и инвестициите, особено в центрове за данни. Прогнозите за 2026 г. сочат ускоряване към около 1,8 процента, водени от възстановяване на износа и постепенно облекчаване на паричната политика. Страната продължава да се диверсифицира отвъд традиционния риболов и туризъм към възобновяема енергия, биотехнологии, аквакултури и дигитална инфраструктура. Безработицата остава ниска, а трудовият пазар е сравнително стегнат в ключови сектори.

Източник: iStock
  • Предимства от работата и бизнеса в страната

Едно от най-големите предимства на работата и бизнеса в Исландия е почти стопроцентовият дял на възобновяемата енергия – геотермална и водноелектрическа. Това осигурява евтина и стабилна електроенергия, което е особено привлекателно за енергоемки производства и центрове за данни. Политическата и институционалната стабилност, високата степен на прозрачност и доброто владеене на английски език сред населението улесняват чужденците. Качеството на живот е високо, с акцент върху баланса между работа и личен живот, а членството в ЕИП дава достъп до единния пазар без необходимост от членство в ЕС.

  • Най-търсени работни места

На пазара на труда най-силно се търсят специалисти в здравеопазването – медицински сестри, лекари и свързани професии, поради застаряващото население и хроничния недостиг. Строителството и квалифицираните занаяти също изпитват нужда от работна ръка, особено от водопроводчици и строителни работници. Информационните технологии, софтуерното разработване и свързаните с данни роли растат бързо, а туризмът и хотелиерството остават важен източник на заетост, особено сезонно. Възобновяемата енергия и морските индустрии също предлагат възможности. Чужденците съставляват значителна част от работната сила и често намират място именно в тези сектори, макар че за не-ЕИП граждани е необходима работна виза.

Източник: iStock
  • Как се регистрира бизнес

Регистрацията на бизнес в Исландия е сравнително опростена. Най-често използваната форма е частното дружество с ограничена отговорност – ehf. Минималният уставен капитал е 500 000 исландски крони, които трябва да бъдат внесени. Процесът може да се извърши електронно през портала на данъчната администрация, като чужденците обикновено се нуждаят от исландски идентификационен номер (kennitala). Корпоративният данък е 20 процента – конкурентен за региона. След регистрацията се открива банкова сметка и се извършват необходимите данъчни и осигурителни регистрации. За нерезиденти е препоръчително да се ползва местен правен съветник, за да се избегнат забавяния с документите и банковите изисквания.

  • Заплати и разходи за живот

Средните заплати в Исландия са сред най-високите в Европа. Редовните месечни възнаграждения за пълно работно време през 2025 г. са около 913 000 крони бруто, а медианната стойност е около 826 000 крони. В управлението, информационните технологии и здравеопазването заплатите са значително по-високи, докато в туризма и някои обслужващи дейности остават по-ниски. За сравнение средната брутна заплата в България през второто тримесечие на 2026 г. е около 1444 евро. Исландските възнаграждения са няколко пъти по-високи в номинално изражение, но високите данъци и разходи за живот значително намаляват реалната разлика.

Според данни на Numbeo от август 2026 г. месечните разходи за един човек в Исландия без наем са около 1577 долара, а за семейство от четирима – близо 6000 долара. В Рейкявик наемът на едностаен апартамент в центъра надхвърля 290 000 крони, а извън центъра е около 240 000. Храната, транспортът и комуналните услуги също са скъпи. Общо разходите за живот в Исландия са над два пъти по-високи от тези в България, а наемите – значително по-скъпи. Покупателната способност обаче остава сравнително добра благодарение на високите заплати.

Източник: iStock
  • Съвети за работа и бизнес

За тези, които обмислят стъпка към Исландия, е важно да се подготвят за високите разходи още от самото начало и да си осигурят сигурен доход или достатъчен начален капитал. Английският език е достатъчен в много професионални среди, особено в технологиите и туризма, но основни познания по исландски значително улесняват ежедневието и интеграцията. Чужденците извън ЕИП трябва да планират внимателно визовите и разрешителните процедури. Използването на местни мрежи, синдикати и професионални организации често се оказва решаващо за намиране на работа или партньори. Исландия не е лесна дестинация заради климата, отдалечеността и цените, но за предприемачи и специалисти, които ценят стабилността, зелената енергия и високото качество на живот, страната предлага реални възможности през 2026 година.

Автор: Стела Христова
Исландия Работа в Исландия Бизнес в Исландия Икономика на Исландия Възобновяема енергия Пазар на труда Разходи за живот Заплати
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Костадин Костадинов е кандидатът за президент на „Възраждане“

Костадин Костадинов е кандидатът за президент на „Възраждане“

„Скоро ще я забравим“: Думите, които братът на принцеса Даяна твърди, че е чул от крал Чарлз

„Скоро ще я забравим“: Думите, които братът на принцеса Даяна твърди, че е чул от крал Чарлз

Как България отбелязва Деня на независимостта

Как България отбелязва Деня на независимостта

Кремъл: Руските военни работят за решаване на хуманитарната криза в контролирания от руските сили град Олешки

Кремъл: Руските военни работят за решаване на хуманитарната криза в контролирания от руските сили град Олешки

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
9 признака, че кучето ви е разгонено

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
Авария блокира полета на президента Йотова в САЩ
Ексклузивно

Авария блокира полета на президента Йотова в САЩ

Преди 15 часа
Турция отне гражданството на над 6000 души
Ексклузивно

Турция отне гражданството на над 6000 души

Преди 14 часа
Арестуваха Калин Джорджеску в Румъния
Ексклузивно

Арестуваха Калин Джорджеску в Румъния

Преди 14 часа
Тръмп: Който спечели при ИИ, печели всичко!
Ексклузивно

Тръмп: Който спечели при ИИ, печели всичко!

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ООН

ООН: Русия засилва репресиите срещу критици в чужбина след 2022 г.

Свят Преди 1 час

Специалният докладчик Мариана Кацарова представи доклад, основан на близо 400 документирани случая на транснационални репресии

Изкуствен интелект (ИИ)

„Чаках това през целия си живот“: Твърдението на Сам Олтман, което предизвика силен отзвук

Свят Преди 1 час

Главният изпълнителен директор на OpenAI определя настоящия етап като начало на процес, при който изкуственият интелект ускорява собственото си развитие

Илюстративно изображение: Проливни валежи, причинени от тайфуна "Долфин" при приближаването му към японския град Наха, 7 август 2026 г.

Тайфунът „Дуджан“ удари край Токио - жертви, изчезнали и хиляди без ток

Свят Преди 2 часа

Проливните дъждове предизвикаха свлачища в Канагава и Чиба, а близо 50 000 домакинства останаха без ток

Американският премидент Доналд Тръмп и френският му колега Еманюел Макрон

Макрон опита да убеди Тръмп за Украйна - двамата говориха в Ню Йорк

Свят Преди 3 часа

Френският президент заяви, че двамата са обсъдили подробно войната в Украйна и ситуацията в Червено море

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас

Кая Калас призова ЕС да запази санкциите срещу Русия

Свят Преди 3 часа

Ръководителката на европейската дипломация заяви, че санкциите остават в основата на натиска върху Москва за прекратяване на войната в Украйна

Министърът на външните работи Велислава Петрова

Велислава Петрова от Ню Йорк: ООН задава политическия тон, но не взема конкретни решения

България Преди 4 часа

Външният министър заяви, че успех ще бъде повече държавни лидери да призоват за активна дипломация и мир

Народно събрание на Република България

Политиците с послания за независимостта: „България сама определя съдбата си“

България Преди 4 часа

Представители на политическите сили поставиха акцент върху суверенитета, свободата и отговорността на днешните поколения

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун посещава полигон за оръжейни изпитания на неназовано място в страната

Ким Чен-ун наблюдава изпитание на ново оръжие в Северна Корея

България Преди 4 часа

Севернокорейският лидер определи изпитанието като доказателство за напредъка в модернизирането на въоръжените сили

Президентът Илияна Йотова

След извънредната промяна на маршрута: Йотова кацна в Ню Йорк

България Преди 4 часа

Спирането на полетите засегна Ню Йорк, Бостън и Филаделфия, а 500 полета са били отменени.

Централна избирателна комисия (ЦИК)

Последен ден за регистрация на кандидатите за президентските избори

България Преди 5 часа

ЦИК трябва да регистрира предложените от партии, коалиции и инициативни комитети кандидати за президент и вицепрезидент

Площад „Народно събрание“ 2 в София

Внимание! Промени в движението в центъра на София днес

България Преди 5 часа

От 11:30 до 12:30 ч. ще бъде забранено движението по ул. „Леге“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“

Диета за червата срещу мигрена: Индивидуален хранителен режим дава нови надежди

Диета за червата срещу мигрена: Индивидуален хранителен режим дава нови надежди

Любопитно Преди 5 часа

Персонализирана елиминационна диета промени състава на чревния микробиом и намали нивата на зонулин - протеин, свързан с чревната пропускливост

,

Забравеният ядрен боклук на Европа: Тайните, които изплуваха от дъното на Атлантическия океан

Любопитно Преди 5 часа

Повече от 150 000 тона радиоактивни отпадъци бяха хвърлени в бездната през миналия век, а днес учените за първи път проучват щетите

,

„Като махмурлук“: Защо хъркането на партньора ви може да се отрази на здравето ви

Любопитно Преди 5 часа

Оказва се, че хъркането не е просто досаден навик, а сериозна заплаха за концентрацията, хормоналния баланс и хармонията във връзката

"По-влиятелни от Хизбула": Как хутите станаха толкова силни

"По-влиятелни от Хизбула": Как хутите станаха толкова силни

Свят Преди 5 часа

Те завземат нови територии, блокират Червено море и проповядват мъченичество и борба на всяка цена - хутите в Йемен ли са новият двигател на иранската "Ос на съпротивата" и колко силни са те?

,

Есенно заглаждане: Очакват ни студ, вятър и дъжд

България Преди 5 часа

Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12°

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Лабрадудълите

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Кристина Апългейт показа новата си визия след месеци хоспитализация

Edna.bg

Есенното равноденствие отваря нова глава: какво е време да остави зад гърба си всяка зодия

Edna.bg

България празнува: Чествания в цялата страна за Деня на Независимостта (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Силен вятър, дъжд и първи сняг по високите върхове във вторник

Nova.bg