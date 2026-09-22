Есенно заглаждане: Очакват ни очакват студ, вятър и дъжд

Д нес облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Температурите остават ниски за сезона - максималните в повечето места ще бъдат между 17° и 22°, а за София – около 17°. Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12°.

По Черноморието

Ще преобладава значителна облачност и на места ще превалява дъжд. Сутринта ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад, който в следобедните часове ще се ориентира от изток и ще бъде умерен. Максималните температури на въздуха ще са между 19° и 22°, а температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините

Очаква се значителна облачност. Главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще превалява дъжд, а над 2200 метра надморска височина - и сняг. Ще продължи да духа силен, по най-високите била и върхове временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 4°.

Времето през следващите дни

През следващите два дни ще остане хладно с променлива облачност, като на отделни места все още ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне до умерен. В сряда минималните температури в по-голямата част от страната ще паднат до 5° и 10° (по-високи по Черноморието), а дневните ще се движат между 17° и 22°. В четвъртък се очаква затопляне с градус-два.