САЩ е с "тежко изчерпани" запаси от ракети и боеприпаси след войната с Иран

З апасите на САЩ от боеприпаси и ракети са тежко изчерпани, предупреди в неделя американският сенатор Марк Кели пред Си Би Ес Нюз, цитиран от ДПА.

„Мисля, че не е преувеличено да се каже, че е шокиращо колко дълбоко сме бръкнали в тези арсенали“, каза сенаторът от Демократическата партия.

BREAKING: Mark Kelly, a Democratic senator from Arizona, says it may take “years” to replenish US munitions following the war on Iran, adding that “we’ve expended a lot of munitions.”



Кели заяви, че президентът Доналд Тръмп е въвлякъл САЩ във война с Иран „без стратегическа цел, без план, без график, и заради това ние сме изразходвали големи количества боеприпаси“.

Сенаторът, който е изтъкнат член на сенатската комисия по въоръжените сили, цитира информации от Пентагона за наличностите от конкретни видове боеприпаси, включително ракети „Томахоук“, ATACMS, SM-3 и боеприпаси за противовъздушните системи „Пейтриът“. Кели каза, че възстановяването на запасите ще отнеме години, но не даде по-конкретни данни.

Той предупреди, че САЩ може и да не могат да се защитят в случай на продължителен конфликт. Според него в такъв случай САЩ биха били „в по-лоша ситуация, отколкото иначе бихме били, ако тази война с Иран не беше започнала“.

Пентагонът оцени разходите за войната с Иран на 25 млрд. долара

В момента Пентагонът иска одобрение за значително увеличение на разходите за отбрана. В предложението на правителството на Тръмп за фискалната 2027 г. са предвидени разходи за отбрана от близо 1,5 трилиона долара. Кели определи това като „скандално“ и заяви, че бюджетът на Пентагона е бил 700 милиарда долара, когато той е бил избран в Сената преди пет и половина години.

По данни на Пентагона войната в Иран е струвала на САЩ около 25 млрд. долара до края на април. Най-голямата част от разходите е отишла за боеприпаси.