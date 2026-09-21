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Ед Шийрън през сълзи: Семейството и приятелите ми ме изоставиха заради скандала с Макълмор

Британският изпълнител се разплака по време на концерт във Филаделфия и разкри, че се чувства изоставен от близките си след бойкота на турнето си

21 септември 2026, 12:36
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Е д Шийрън заяви, че е загубил семейство и близки приятели, след като предизвика спорове заради изключването на Макълмор от турнето си Loop поради пропалестинските коментари на рапъра, пише Page Six.

Скандал на турнето на Ед Шийрън: Изхвърлиха Макълмор заради реч в подкрепа на Палестина

Съкрушеният музикант се разплака и седна с кръстосани крака на сцената по време на концерта си на стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“ във Филаделфия в събота вечер. Той размишлява за изминалата седмица, в която всички негови подгряващи изпълнители, включително собствената му група, напуснаха в знак на солидарност с Макълмор.

„В тези ситуации наистина разбираш кои са ти приятелите. Беше странна седмица“, каза той пред публиката във видео, заснето от фен. „Случи се много бързо. В същото време толкова много хора ми казваха да отменя това турне, а толкова много хора, които познавам от години, някак си се отдръпват.“, добави той.

„В съзнанието си видях продажбите на билети за този концерт и не видях анулирани билети, видях хора, които си купуват билети за този концерт“, продължи той, докато тълпата започна да аплодира. „Всички ми казват да отменя концерта и чувствам как всичките ми приятели, семейство и хора, които познавам, ме изоставят.“, каза Шийрън.

Но изпълнителят на „Thinking Out Loud“ заяви, че е излязъл на сцената заради своите фенове.

„Поглеждам към края на седмицата и виждам 50 000 души, които не са ме изоставили“, отбеляза той. „Хората ще казват каквото си искат, но аз правя това за вас. Обичам ви. Обичам това.“

Той нарече събитието най-доброто шоу в живота си, но определи изминалата седмица като една от най-тежките, които е преживял.

По-късно певецът отново се разплака, споделяйки, че е усетил огромна любов от публиката, макар първоначално да се е притеснявал за безопасността си и да се е опасявал, че хората ще го освиркват.

„Светът е страшно място в момента, Америка е страшно място в момента“, каза той, преди да посочи публиката и да добави: „Това дава надежда.“

Преди шоуто 35-годишният Шийрън е взел драстични мерки за сигурност, тъй като се е страхувал, че присъстващите може да хвърлят предмети по него на сцената.

„Честно казано, в този момент от шоуто обикновено излизам на сцена Б“, каза той. „Извинявам се, че днес не е обичайното шоу на Loop. Излязох на сцена Б, защото се страхувах какво може да се случи, ако застана по средата. И ще си го призная.“, добави Шийрън.

Въпреки че носителят на „Грами“ не назова поименно членовете на семейството, които са се отнесли така към него, неговият братовчед Джетро Шийрън го разкритикува публично онлайн в четвъртък.

„Най-накрая всичко излиза наяве! Срамувам се от братовчед ми Ед, той приключи. Най-накрая светът и всичките му фенове го прозряха. Той не е добър човек, не харесвам музиката му, така че не мога да кажа, че дори е добър изпълнител“, написа Джетро в Instagram.

Той добави още: „Той е егоистичен човек със злонамерени, хитри начини... Аз съм му първи кръвен братовчед и той ме прецака, подигра се на психичното ми здраве и на психичното ми здраве като цяло.“

Въпреки твърденията на Макълмор, че Ед е бил принуден да го отстрани от турнето от собствениците на стадиона, Джетро изрази увереност, че Шийрън сам е взел решението, определяйки го като страхливец.

Междувременно 43-годишният Макълмор дари цялата сума, спечелена от турнето Loop преди отстраняването му (в размер на 1 милион долара), на палестински организации за подпомагане. Рапърът призова Робърт Крафт, милиардер и собственик на „New England Patriots“ и „Kraft Group“, да удвои дарението.

Крафт, който е собственик на стадион „Жилет“ във Фоксбъро, Масачузетс, отказа да позволи на изпълнителя да се изяви след речта му „Free Palestine“. Впоследствие той дари 2 милиона долара, след като посочи, че Ед Шийрън лично го е помолил за това.

В изявление по повод мащабното дарение 85-годишният Крафт заяви, че е посветил живота си на обединението на хората и вярва, че всеки живот заслужава защита.

Следващите изяви на Ед Шийрън от турнето са насрочени за 25 и 26 септември на стадион „Жилет“.

Ед Шийрън Макълмор Турне Loop Скандал Пропалестински коментари Семеен конфликт Дарения
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