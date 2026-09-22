България

118 години Независимост: Денят, в който България се завърна на световната карта

На 22 септември 1908 г. във Велико Търново с исторически манифест е отхвърлена васалната зависимост от Османската империя, а страната отново се завръща на световната карта като Царство

Стела Христова Стела Христова

22 септември 2026, 07:08
118 години Независимост: Денят, в който България се завърна на световната карта
Източник: iStock

Д нес отбелязваме 118 години от обявяването на Независимостта на България.

На 22 септември 1908 г. във Велико Търново с манифест княз Фердинанд обявява Независимостта на България. С този акт на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя.

Княжество България става независима държава начело с коронования цар Фердинанд. Високата порта (Турция), а след това и Великите сили признават официално българската независимост. Обявен за официален празник с решение на Народното събрание от 10 септември 1998 г. Дълго време значимостта на това събитие от новата история не се оценява, но на тази дата през 1908 г. България - една от най-старите държави в Европа, отново се появява на световната карта след пет века забвение.

Източник: iStock/Getty Images

Условията за обявяване на Независимостта на младата българска държава в началото на ХХ век били изключително благоприятни: през лятото на 1908 г. младотурска революция в Османската империя завършва с успех за реформистите. Австро-Унгария - една от Великите сили, наложили Берлинския договор, се готвела да анексира две от провинциите на империята - Босна и Херцеговина - т.е. да го наруши. Затова и българският княз Фердинанд, по време на гостуване във Виена, се обърнал директно към император Франц-Йосиф да съгласуват действията си.

  • Историческият акт във Велико Търново

Когато българските власти завземат източните железници в Южна България, това поражда икономически противоречия между Австро-Унгария и страната ни и дори за кратко стресва Фердинанд, който се страхува да обяви Независимостта. Правителството обаче вече е решило това да стане на 22 септември 1908 г. в старата българска столица Велико Търново – символичен акт на продължение на Второто българско царство.

Австро-Унгария обявява анексията на Босна и Херцеговина на 20 септември. Два дни по-късно в черквата „Св. 40 мъченици“ княз Фердинанд прочита манифеста за обявяването на Независимостта и се отслужва молебен за благоденствието на българската държава. След това министър-председателят Александър Малинов прочита отново манифеста на историческия хълм Царевец пред събралото се хилядно множество. Провъзгласяването на Независимостта не само е голям успех за българската дипломация, но и след него васалното княжество започва да се нарича Царство България, а българският владетел вече се титулува цар.

Източник: iStock photos/Getty images
  • Дипломатически биткa и международно признаване

Деликатната ситуация, която настъпва след нарушаването на Берлинския договор, е успешно разрешена. Първо е спечелена Британската империя, която поставя условието – да започнат преговори между българското правителство и Високата порта. Преговорите започват веднага, като българската делегация е водена от Андрей Ляпчев.

По време на разговорите Високата порта иска България да плати огромен данък. В качеството си на министър-председател Малинов категорично заявява, че независимост не се откупува, като дори се стига до частична мобилизация на българската армия.

Красотата на България: 10 вълшебни места, които всеки трябва да види
10 снимки
Широка лъка
Тевно езеро
Лозенски манастир
Вазова екопътека

Русия не желае военен конфликт на Балканите и се заема да посредничи. Руската империя поема върху себе си изплащането на исканите от Турция 125 хил. лв., като приспада тази сума от турския дълг, останал от Освободителната война (1877–1878 г.). Така България не плаща нищо на Турция, а поема задължение от 82 хил. лв. към Русия под формата на заем с изгодни условия от руската държавна банка. В замяна Високата порта се отказва от претенции и признава независимостта ѝ.

Официално това става на 6 април 1909 г., след което в продължение на 10 дни всички европейски Велики сили признават България за царство и независима държава.

Източник: iStock

5 любопитни факта за празника

  1. Търновската общественост полага основите: Местните граждани започват да честват датата непосредствено след 22 септември 1908 г., осъзнавайки изключителната значимост на събитието. Това е единственият национален празник, който получава своята висока оценка още в момента на събитието.
  2. Светкавична промяна на улиците: Едва три дни след обявяването, Градският общински съвет на Търново преименува важните улици „Фердинанд“, „Съборна“ и „Митрополска“ на „Цар Фердинанд I“, а централен булевард получава името „22 септември“.
  3. Залесяването на Трапезица: През декември 1908 г. по предложение на главния лесничей Общинският съвет решава хълмът Трапезица да бъде залесен в памет на историческия акт, така че природата да напомня за Независимостта.
  4. Първите пищни тържества през 1909 г.: Първото официално общонационално честване се провежда на 22 и 23 септември 1909 г. във Велико Търново с невиждана за времето си пищност.
  5. Царска визита: За първата годишнина в града пристигат цар Фердинанд I, царица Елеонора, принцовете Борис Търновски и Кирил Преславски, целият Министерски съвет и стотици официални гости, които посещават „Св. 40 мъченици“, Царевец и Преображенския манастир.
Редактор: Стела Христова
Независимост на България 22 септември Велико Търново Цар Фердинанд Манифест Царство България Българска история Османска империя
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
След извънредната промяна на маршрута: Йотова кацна в Ню Йорк

След извънредната промяна на маршрута: Йотова кацна в Ню Йорк

118 години Независимост: Денят, в който България се завърна на световната карта

118 години Независимост: Денят, в който България се завърна на световната карта

Политиците с послания за независимостта: „България сама определя съдбата си“

Политиците с послания за независимостта: „България сама определя съдбата си“

Ким Чен-ун наблюдава изпитание на ново оръжие в Северна Корея

Ким Чен-ун наблюдава изпитание на ново оръжие в Северна Корея

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Трудни за игнориране: Данните сочат, че вдигането на ограничението на скоростта, повишава тежките катастрофи

Трудни за игнориране: Данните сочат, че вдигането на ограничението на скоростта, повишава тежките катастрофи

carmarket.bg
Авария блокира полета на президента Йотова в САЩ
Ексклузивно

Авария блокира полета на президента Йотова в САЩ

Преди 11 часа
Турция отне гражданството на над 6000 души
Ексклузивно

Турция отне гражданството на над 6000 души

Преди 10 часа
Арестуваха Калин Джорджеску в Румъния
Ексклузивно

Арестуваха Калин Джорджеску в Румъния

Преди 10 часа
Тръмп: Който спечели при ИИ, печели всичко!
Ексклузивно

Тръмп: Който спечели при ИИ, печели всичко!

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Министърът на външните работи Велислава Петрова

Велислава Петрова от Ню Йорк: ООН задава политическия тон, но не взема конкретни решения

България Преди 17 минути

Външният министър заяви, че успех ще бъде повече държавни лидери да призоват за активна дипломация и мир

Централна избирателна комисия (ЦИК)

Последен ден за регистрация на кандидатите за президентските избори

България Преди 1 час

ЦИК трябва да регистрира предложените от партии, коалиции и инициативни комитети кандидати за президент и вицепрезидент

Диета за червата срещу мигрена: Индивидуален хранителен режим дава нови надежди

Диета за червата срещу мигрена: Индивидуален хранителен режим дава нови надежди

Любопитно Преди 1 час

Персонализирана елиминационна диета промени състава на чревния микробиом и намали нивата на зонулин - протеин, свързан с чревната пропускливост

,

„Като махмурлук“: Защо хъркането на партньора ви може да се отрази на здравето ви

Любопитно Преди 1 час

Оказва се, че хъркането не е просто досаден навик, а сериозна заплаха за концентрацията, хормоналния баланс и хармонията във връзката

,

Забравеният ядрен боклук на Европа: Тайните, които изплуваха от дъното на Атлантическия океан

Любопитно Преди 1 час

Повече от 150 000 тона радиоактивни отпадъци бяха хвърлени в бездната през миналия век, а днес учените за първи път проучват щетите

"По-влиятелни от Хизбула": Как хутите станаха толкова силни

"По-влиятелни от Хизбула": Как хутите станаха толкова силни

Свят Преди 1 час

Те завземат нови територии, блокират Червено море и проповядват мъченичество и борба на всяка цена - хутите в Йемен ли са новият двигател на иранската "Ос на съпротивата" и колко силни са те?

,

Есенно заглаждане: Очакват ни очакват студ, вятър и дъжд

България Преди 1 час

Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12°

"Парамаунт" получи зелена светлина да купи "Уорнър Брос"

"Парамаунт" получи зелена светлина да купи "Уорнър Брос"

Свят Преди 10 часа

Европейският съюз вече даде зелена светлина на сливането

Сделката за „Лукойл Нефтохим“ чака одобрение в САЩ

Сделката за „Лукойл Нефтохим“ чака одобрение в САЩ

Свят Преди 10 часа

Предложената сделка обхваща дейности в 17 държави

САЩ работят по мащабна сделка с Беларус

САЩ работят по мащабна сделка с Беларус

Свят Преди 11 часа

Миналата седмица Беларус освободи 25 политически затворници

Льо Пен загуби благоволението на Русия

Льо Пен загуби благоволението на Русия

Свят Преди 12 часа

Медведев: Очевидно партията на Льо Пен е вече русофобска

МОН публикува моделите на новите матури

МОН публикува моделите на новите матури

България Преди 12 часа

Националното външно оценяване по български език и литература в 10. клас ще включва и задачи по история и цивилизации и по философия

ЕС готви отмяна на санкциите срещу руски олигарси по искане на Франция

ЕС готви отмяна на санкциите срещу руски олигарси по искане на Франция

Свят Преди 13 часа

Киев определи решението като „неприемливо“

Кей Би Си повиши прогнозата си за инфлацията в България

Кей Би Си повиши прогнозата си за инфлацията в България

България Преди 13 часа

Отчетеният тримесечен растеж на българската икономика от 0,7 на сто съответства като цяло на очакванията

Три медии ще съдят Тръмп, той им отговори

Три медии ще съдят Тръмп, той им отговори

Свят Преди 13 часа

Тръмп: Това представлява заплаха за националната ни сигурност и трябва да бъде спряно незабавно!

Община Варна обяви бедствено положение заради пътя в „Аспарухово“

Община Варна обяви бедствено положение заради пътя в „Аспарухово“

България Преди 14 часа

Има риск за живота и здравето на хората, както и за имуществото им

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Честит празник, България! Днес отбелязваме 118 години Независимост

Edna.bg

Дневен хороскоп за 22 септември, вторник

Edna.bg

Пътят към българската Независимост: Историята зад 22 септември

Nova.bg

Силен вятър, дъжд и първи сняг по високите върхове във вторник

Nova.bg