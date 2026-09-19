Свят

Кибератака срещу онлайн гласуването в Москва по време на втория ден от изборите в Русия

Парламентарните избори в страната се провеждат три дни - на 18, 19 и 20 септември

Василена Василева Василена Василева

19 септември 2026, 14:11
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С истемата за дистанционно електронно гласуване в Москва е била подложена на кибератака през изминалата нощ, докато в Русия се провеждат парламентарни избори. Според председателката на Централната избирателна комисия Ела Памфилова ситуацията остава под контрол, съобщи агенция „Интерфакс“.

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„Атаките продължават, но всички се отблъскват успешно“, заяви Памфилова, цитирана от руските държавни медии.

По данни на руската ЦИК електронното гласуване продължава да функционира нормално. По-късно в събота Памфилова заяви, че през последното денонощие практически не са били регистрирани сериозни кибератаки срещу изборната система и че цифровите услуги работят в нормален режим.

Изборите продължават три дни

Гласуването за Държавната дума започна на 18 септември и ще продължи до 20 септември. Това са първите парламентарни избори в Русия след началото на пълномащабната война в Украйна през февруари 2022 г.

Избирателите определят състава на 450-местната Държавна дума за петгодишен мандат. Половината от депутатите се избират по партийни листи, а останалите 225 места се разпределят в едномандатни избирателни райони.

Около 111 милиона души имат право на глас. Освен традиционното гласуване в секции е предоставена и възможност за дистанционно електронно гласуване в определени региони. Паралелно с парламентарния вот се провеждат и редица регионални и местни избори.

Русия гласува за нов парламент

  • Вотът на фона на войната в Украйна

Изборите са първите за Държавната дума, провеждани след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна.

Управляващата партия „Единна Русия“, която подкрепя президента Владимир Путин, доминираше в парламента и след изборите през 2021 г., когато спечели над две трети от местата в Държавната дума.

В навечерието на вота международни медии отбелязаха ограниченото присъствие на опозиционни и антивоенни кандидати. Reuters посочва, че повечето кандидати, противопоставящи се на войната, са били отстранени от участие.

Руските власти представят изборите като начин гражданите да упражнят правото си на глас и да изберат нов състав на парламента. В същото време представители на опозицията и независими наблюдатели поставят под въпрос условията, при които се провежда вотът.

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  • Киберсигурността по време на изборите

Съобщението за атаката срещу системата за онлайн гласуване в Москва идва на втория ден от тридневния вот.

От руското Министерство на цифровото развитие съобщиха отделно за опит за саботаж на комуникационни линии в Далечния изток. Според властите опитът е бил осуетен, а комуникациите са били възстановени.

Руският президент Владимир Путин по-рано обвини Украйна, че се опитва да се намеси в изборите, но не представи доказателства за твърдението.

Гласуването в Русия продължава до 20 септември включително, след което се очаква Централната избирателна комисия да започне обобщаването на резултатите.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
Парламентарни избори в Русия Кибератака Електронно гласуване Държавна дума Война в Украйна Централна избирателна комисия Ела Памфилова Владимир Путин Киберсигурност Единна Русия
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