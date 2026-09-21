Свят

САЩ работят по мащабна сделка с Беларус

Миналата седмица Беларус освободи 25 политически затворници

Николай Киров Николай Киров

21 септември 2026, 21:11
САЩ работят по мащабна сделка с Беларус
Източник: iStock

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон работи по „мащабна“ сделка за закупуване на торове от Беларус, насочвайки се към съюзник на Русия вместо към основния си доставчик Канада, предаде АФП.

Съобщението на Тръмп за покупките на калиеви торове идва на фона на усилията на Вашингтон да поддържа диалог с Минск въпреки репресиите срещу дисиденти и подкрепата на Беларус за руското нахлуване в Украйна.

Междувременно Тръмп засили търговската война със съседна Канада, която е дългогодишен съюзник и водещ търговски партньор на САЩ.

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„Съединените щати работят по мащабна сделка за закупуването на калиеви торове от Беларус. Цената ще бъде значително по-ниска от това, което в момента плащаме на Канада, което е много добра новина за нашите фермери и животновъди“, написа Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

САЩ внасят по-голямата част от необходимия им калиев тор - химическа сол, използвана за производството на торове. Цените му рязко се повишиха след началото на войната в Украйна.

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През 2024 г. 79% от вноса на калий в САЩ е идвал от Канада, 11% от Русия и 4% от Беларус, сочат данни на Геоложката служба на САЩ.

При втория мандат на Тръмп Вашингтон постепенно започна да подобрява отношенията си с изолираната Беларус.

Миналата седмица Беларус освободи 25 политически затворници, след като САЩ отмениха санкциите срещу две беларуски компании.

Стотици политически затворници обаче остават в затвора, след като президентът Александър Лукашенко, който е на власт от 1994 г., потуши масовите протести срещу преизбирането си през 2020 г.

Западните държави отново наложиха санкции на Беларус заради репресиите през 2022 г., след като Минск позволи на Москва да използва територията му за нахлуването в Украйна.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Доналд Тръмп САЩ-Беларус Търговска война
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