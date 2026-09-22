Как България ще отбележи Деня на независимостта

„Оскубаха ме и ме издраха“: Ученици нападнаха кондуктор и шофьор в автобус в Казанлък, въвеждат охрана

Студен фронт слага край на лятото: Вятър, дъжд и първи сняг в планините

Жена на 29 години продава дрога пред детска градина в София

Внимание! Промени в движението в центъра на София днес

България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта на 22 септември 1908 г. с тържествени церемонии, военни ритуали и празнични прояви в цялата страна.

Велико Търново е център на националните чествания – предвидени са историческа възстановка при „Св. 40 мъченици“, издигане на националното знаме на Царевец, шествие и вечерна тържествена заря-проверка в 19:30 ч.

София, Варна, Бургас и десетки други градове също организират церемонии с участието на военнослужещи; в София официалното честване започва в 11:00 ч. пред паметника „Независимостта на България“.

С тържествени церемонии, военни ритуали и празнични прояви в цялата страна България отбелязва Деня на независимостта. На 22 септември се навършват 118 години от обявяването на Независимостта на България през 1908 г.

118 години Независимост: Денят, в който България се завърна на световната карта

Велико Търново

Велико Търново е център на честванията, посветени на 118 години от обявяване на независимостта на България. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще участва в тържествата, тя ще присъства на празничната литургия в църквата „Св. Четиридесет мъченици“, която ще бъде отслужена от Никополския епископ Матей.

Предвижда се в двора на църквата да бъде представена историческа възстановка на събитията от 22 септември 1908 г., когато на същото място княз Фердинанд обявява независимостта на България. В официалните прояви на 22 септември ще се включат представителни части от Националния военен университет „Васил Левски“. В 9:00 часа в двора на църквата „Св. 40 мъченици“ ще бъде извършен водосвет и поръсване на бойното знаме на университета и знамената на държавни и общински институции.

В 10:30 ч. в архитектурно-музейния резерват „Царевец“ ще се състои военен ритуал за издигане на националното знаме на Република България. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова и кметът на Велико Търново Даниел Панов ще произнесат тържествени слова, след което ще бъдат положени венци и цветя пред Пирамидата на Независимостта. Официалните гости ще се включат в празничното шествие, което ще завърши с полагане на гирлянди от цветя на паметника „Майка България“.

Представителният ансамбъл на Въоръжените сили ще изнесе празничен концерт пред сградата на Община Велико Търново. Музикантите от Международния фестивал на военните духови оркестри ще се включат в шествието, което тръгва от Царевец и стига до центъра на старата столица. Те ще изпълнят за великотърновци и гостите на града индивидуални шоу програми пред сградата на Общината

В 19:30 часа председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще приеме рапорта на командващия тържествената заря-проверка на площад „Цар Асен І”. Тя ще произнесе слово по повод годишнината от обявяването на независимостта на България.

В празничния ден Националната служба за охрана (НСО) въвежда мерки за сигурност. Като част от мерките за сигурност ще бъде въведена забрана за използване на дронове. Достъп на гражданите до зоната за сигурност на площад „Цар Асен“, където ще се състои тържествената заря проверка ще бъде осигуряван след 18:00 ч. през три пункта за проверка: на ул. "Никола Пиколо", на ул. "Иван Вазов" и на ул. "Св. Климент Охридски".

Честването на 118 години от обявяване на Независимостта на България Източник: БТА

София

С церемония пред паметника „Независимостта на България“ на площад „Княз Александър I“ в София ще бъде отбелязана 118-ата годишнина от обявяването на независимостта на България, съобщиха от Столичната община.

Официалната церемония ще започне в 11:00 ч. с участието на Националната гвардейска част. В празничната програма ще участват вокален квартет „Славей“, квартет „Светоглас“, актрисата Василка Сугарева и Софийският духов оркестър към Общинския културен институт „Дом на културата „Искър“.

Слово ще произнесе кметът на Столичната община Васил Терзиев.

В 12:00 ч. пред сградата на Администрацията на президента ще се състои тържествена смяна на почетния гвардейски караул, съобщиха от Министерството на отбраната.

Военноморските сили и Варненската и Великопреславска света митрополия са съорганизатори на тържественото честване на Независимостта във Варна. То ще започне на 22 септември в 10.00 ч. на площад „Независимост“.

Честването на 118 години от обявяване на Независимостта на България Източник: БТА

Бургас

В Бургас военнослужещи от ВМС, ВВС и КЛП ще участват в тържествените прояви, които започват в 10:30 часа на площад „Атанас Сиреков“. В 11.00 ч пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк ще се състои ритуал по полагане на венци и цветя.

На 22 септември военнослужещи от Сухопътните войски ще участват в тържествените ритуали във Велико Търново, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Благоевград, Враца, Сандански, Свищов, Шумен, Сливен, Русе, Г. Оряховица, Елин Пелин.

Военнослужещи от ВВС ще участват в празничния ритуал в Ямбол.

Враца, Мездра и Козлодуй

Враца, Мездра и Козлодуй ще отбележат на 22 септември 118-ата годишнина от провъзгласяването на независимостта на България, сочи справка в интернет страниците на администрациите. В трите общини са предвидени тържествени церемонии и прояви за гражданите.

Във Враца честването ще започне в 10:00 часа на площад „Христо Ботев“ с издигане на националния флаг с участието на военнослужещи от Военно формирование 54 990. В програмата са включени изпълнения на деца от учебни заведения, молебен за здраве, мир и благоденствие, отслужен от Врачанския митрополит Григорий и поднасяне на венци и цветя пред паметника на Христо Ботев. В Мездра общоградското тържество на площад „България“ е с начало 10:00 часа с издигане на знамената на България, Европейския съюз и общината, последвано от музикално-литературна програма. По повод Европейския ден без автомобили от 10:30 часа ще се проведе и 24-ото състезание за майсторско управление на велосипед за ученици от I до VII клас, като сред големите награди са велосипед, тротинетка и скейтборд. В Козлодуй честването ще започне в 10:15 часа пред Паметника на загиналите в Балканските войни на централния площад, където ще бъдат поднесени венци и цветя.

Годишнината ще бъде отбелязана и в други градове на страната.

Денят на независимостта е обявен за официален празник на Република България през 1998 година.