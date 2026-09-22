Последен ден за регистрация на кандидатите за президентските избори

Днес в 17:00 ч. изтича крайният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври 2026 г.

До същия час партиите, коалициите и инициативните комитети могат да поискат заличаване на регистрацията, а ЦИК трябва да се произнесе по заявленията.

Към 17:00 ч. на 21 септември в ЦИК вече са постъпили документи за регистрация на 24 кандидатпрезидентски двойки.

Изтича крайният срок за регистрация на партиите за президентските избори

Днес в 17:00 ч. изтича срокът за подаване на предложения от партии, коалиции и инициативни комитети за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на предстоящите президентски избори на 25 октомври 2026 г. Това се посочва в хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК).

В същия срок Комисията трябва да регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети.

Според хронограмата до днес партии, коалиции и инициативни комитети могат да подадат заявление до ЦИК да бъде заличена регистрацията за участие в изборите и ЦИК трябва да взема решение за заличаване на регистрацията.

В ЦИК до 17:00 ч. на 21 септември са постъпили документи за регистрация на 24 кандидатпрезидентски двойки за участие в предстоящите президентски избори.