България

Последен ден за регистрация на кандидатите за президентските избори

ЦИК трябва да регистрира предложените от партии, коалиции и инициативни комитети кандидати за президент и вицепрезидент

22 септември 2026, 07:44
Централна избирателна комисия (ЦИК)
Централна избирателна комисия (ЦИК)   
Източник: БТА
  • Днес в 17:00 ч. изтича крайният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври 2026 г.
  • До същия час партиите, коалициите и инициативните комитети могат да поискат заличаване на регистрацията, а ЦИК трябва да се произнесе по заявленията.
  • Към 17:00 ч. на 21 септември в ЦИК вече са постъпили документи за регистрация на 24 кандидатпрезидентски двойки.

Изтича крайният срок за регистрация на партиите за президентските избори

Днес в 17:00 ч. изтича срокът за подаване на предложения от партии, коалиции и инициативни комитети за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на предстоящите президентски избори на 25 октомври 2026 г. Това се посочва в хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК).

В същия срок Комисията трябва да регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети.

Според хронограмата до днес партии, коалиции и инициативни комитети могат да подадат заявление до ЦИК да бъде заличена регистрацията за участие в изборите и ЦИК трябва да взема решение за заличаване на регистрацията.

В ЦИК до 17:00 ч. на 21 септември са постъпили документи за регистрация на 24 кандидатпрезидентски двойки за участие в предстоящите президентски избори.

Източник: БТА, Йоана Новакова    
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