Свят

Макрон опита да убеди Тръмп за Украйна - двамата говориха в Ню Йорк

Френският президент заяви, че двамата са обсъдили подробно войната в Украйна и ситуацията в Червено море

22 септември 2026, 09:16
Американският премидент Доналд Тръмп и френският му колега Еманюел Макрон
Американският премидент Доналд Тръмп и френският му колега Еманюел Макрон   
Източник: БТА
  • Еманюел Макрон заяви, че разговорът му с Доналд Тръмп в Ню Йорк е бил „изключително конструктивен“ и е продължил около 30 минути, като основните теми са били Червено море и войната в Украйна.
  • Двамата обсъдили засилване на сигурността на ключови места за транспорта на петрол в Червено море и по-бърза доставка на ракети прехващачи за Украйна.
  • Преди срещата Макрон е поставил за цел да убеди Тръмп да продължи подкрепата за Украйна и да засили натиска върху Русия, като според него двата конфликта имат пряко отражение върху глобалната сигурност и покупателната способност във Франция.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че е имал много конструктивен разговор с Доналд Тръмп за ситуацията в Червено море и войната в Украйна. Двамата се срещнаха в Ню Йорк, в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН, предаде Франс прес.

Тръмп и Макрон са обсъдили по-конкретно как да се повиши сигурността на местата, свързани с транспорта на петрол в Червено море. "Разговаряхме също за необходимостта да помогнем още по-бързо и по-решително на нашите украински приятели с ракети прехващачи", заяви пред журналисти френският държавен глава.

"Водихме много ползотворен разговор. Той беше изключително конструктивен, имаше голяма готовност за диалог и успяхме да обсъдим подробно тези два конфликта, които очевидно са важни за мира в света и за нашата сигурност и които имат пряко отражение върху покупателната способност на французите", отбеляза Макрон.

Срещата е продължила около половин час.

Преди нея Макрон обеща да разговаря "съвсем откровено" с Доналд Тръмп, за да се опита да го "насочи към правилните решения", особено по въпроса за Украйна, казаха негови приближени.

Целта на френската страна е била най-вече да убеди американския президент "да продължи усилията за подкрепа на Украйна и да засили натиска върху Русия".

Източник: БТА, Десислава Иванова    
Еманюел Макрон Доналд Тръмп Война в Украйна Червено море ООН Подкрепа за Украйна Международни отношения Сигурност Френска дипломация Натиск върху Русия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Костадин Костадинов е кандидатът за президент на „Възраждане“

Костадин Костадинов е кандидатът за президент на „Възраждане“

„Скоро ще я забравим“: Думите, които братът на принцеса Даяна твърди, че е чул от крал Чарлз

„Скоро ще я забравим“: Думите, които братът на принцеса Даяна твърди, че е чул от крал Чарлз

Как България отбелязва Деня на независимостта

Как България отбелязва Деня на независимостта

Кремъл: Руските военни работят за решаване на хуманитарната криза в контролирания от руските сили град Олешки

Кремъл: Руските военни работят за решаване на хуманитарната криза в контролирания от руските сили град Олешки

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg
Авария блокира полета на президента Йотова в САЩ
Ексклузивно

Авария блокира полета на президента Йотова в САЩ

Преди 15 часа
Турция отне гражданството на над 6000 души
Ексклузивно

Турция отне гражданството на над 6000 души

Преди 14 часа
Арестуваха Калин Джорджеску в Румъния
Ексклузивно

Арестуваха Калин Джорджеску в Румъния

Преди 14 часа
Тръмп: Който спечели при ИИ, печели всичко!
Ексклузивно

Тръмп: Който спечели при ИИ, печели всичко!

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Изкуствен интелект (ИИ)

„Чаках това през целия си живот“: Твърдението на Сам Олтман, което предизвика силен отзвук

Свят Преди 1 час

Главният изпълнителен директор на OpenAI определя настоящия етап като начало на процес, при който изкуственият интелект ускорява собственото си развитие

Октоберфест в Мюнхен

Работник загина при инцидент с гондола на Октоберфест в Мюнхен

Свят Преди 2 часа

Районът около атракциона е бил отцепен, а свидетелите са получили подкрепа от екип за кризисна интервенция

Земни маси поддадоха край строеж във Варна

Евакуирани са две семейства заради свлачището в квартал „Аспарухово“ във Варна

Свят Преди 3 часа

Две семейства са изведени превантивно от района на новообразуваното свлачище и са настанени в близък имот

БезГранично: Високи възнаграждения срещу солени наеми - какъв е реалният стандарт на живот в Исландия

БезГранично: Високи възнаграждения срещу солени наеми - какъв е реалният стандарт на живот в Исландия

БезГранично Преди 3 часа

Как съчетанието между зелена енергия, високи заплати и стабилност прави страната привлекателна въпреки скъпия живот

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас

Кая Калас призова ЕС да запази санкциите срещу Русия

Свят Преди 3 часа

Ръководителката на европейската дипломация заяви, че санкциите остават в основата на натиска върху Москва за прекратяване на войната в Украйна

Министърът на външните работи Велислава Петрова

Велислава Петрова от Ню Йорк: ООН задава политическия тон, но не взема конкретни решения

България Преди 4 часа

Външният министър заяви, че успех ще бъде повече държавни лидери да призоват за активна дипломация и мир

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун посещава полигон за оръжейни изпитания на неназовано място в страната

Ким Чен-ун наблюдава изпитание на ново оръжие в Северна Корея

България Преди 4 часа

Севернокорейският лидер определи изпитанието като доказателство за напредъка в модернизирането на въоръжените сили

Президентът Илияна Йотова

След извънредната промяна на маршрута: Йотова кацна в Ню Йорк

България Преди 4 часа

Спирането на полетите засегна Ню Йорк, Бостън и Филаделфия, а 500 полета са били отменени.

Централна избирателна комисия (ЦИК)

Последен ден за регистрация на кандидатите за президентските избори

България Преди 5 часа

ЦИК трябва да регистрира предложените от партии, коалиции и инициативни комитети кандидати за президент и вицепрезидент

Площад „Народно събрание“ 2 в София

Внимание! Промени в движението в центъра на София днес

България Преди 5 часа

От 11:30 до 12:30 ч. ще бъде забранено движението по ул. „Леге“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“

118 години Независимост: Денят, в който България се завърна на световната карта

118 години Независимост: Денят, в който България се завърна на световната карта

България Преди 5 часа

На 22 септември 1908 г. във Велико Търново с исторически манифест е отхвърлена васалната зависимост от Османската империя, а страната отново се завръща на световната карта като Царство

Диета за червата срещу мигрена: Индивидуален хранителен режим дава нови надежди

Диета за червата срещу мигрена: Индивидуален хранителен режим дава нови надежди

Любопитно Преди 5 часа

Персонализирана елиминационна диета промени състава на чревния микробиом и намали нивата на зонулин - протеин, свързан с чревната пропускливост

,

Забравеният ядрен боклук на Европа: Тайните, които изплуваха от дъното на Атлантическия океан

Любопитно Преди 5 часа

Повече от 150 000 тона радиоактивни отпадъци бяха хвърлени в бездната през миналия век, а днес учените за първи път проучват щетите

,

„Като махмурлук“: Защо хъркането на партньора ви може да се отрази на здравето ви

Любопитно Преди 5 часа

Оказва се, че хъркането не е просто досаден навик, а сериозна заплаха за концентрацията, хормоналния баланс и хармонията във връзката

"По-влиятелни от Хизбула": Как хутите станаха толкова силни

"По-влиятелни от Хизбула": Как хутите станаха толкова силни

Свят Преди 5 часа

Те завземат нови територии, блокират Червено море и проповядват мъченичество и борба на всяка цена - хутите в Йемен ли са новият двигател на иранската "Ос на съпротивата" и колко силни са те?

,

Есенно заглаждане: Очакват ни студ, вятър и дъжд

България Преди 5 часа

Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12°

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Лабрадудълите

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Кристина Апългейт показа новата си визия след месеци хоспитализация

Edna.bg

Есенното равноденствие отваря нова глава: какво е време да остави зад гърба си всяка зодия

Edna.bg

България празнува: Чествания в цялата страна за Деня на Независимостта (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Силен вятър, дъжд и първи сняг по високите върхове във вторник

Nova.bg