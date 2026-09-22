Макрон опита да убеди Тръмп за Украйна - двамата говориха в Ню Йорк

Еманюел Макрон заяви, че разговорът му с Доналд Тръмп в Ню Йорк е бил „изключително конструктивен“ и е продължил около 30 минути, като основните теми са били Червено море и войната в Украйна.

Двамата обсъдили засилване на сигурността на ключови места за транспорта на петрол в Червено море и по-бърза доставка на ракети прехващачи за Украйна.

Преди срещата Макрон е поставил за цел да убеди Тръмп да продължи подкрепата за Украйна и да засили натиска върху Русия, като според него двата конфликта имат пряко отражение върху глобалната сигурност и покупателната способност във Франция.

Macron says he had positive talks with Trump on the conflicts in Ukraine and in the Red Seahttps://t.co/FKfI5L73u0



French President Emmanuel Macron walks to Trump Tower in New York City for a meeting with the US president: 📸 Ludovic Marin pic.twitter.com/wi1r1VAPo1 — AFP News Agency (@AFP) September 22, 2026

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че е имал много конструктивен разговор с Доналд Тръмп за ситуацията в Червено море и войната в Украйна. Двамата се срещнаха в Ню Йорк, в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН, предаде Франс прес.

Тръмп и Макрон са обсъдили по-конкретно как да се повиши сигурността на местата, свързани с транспорта на петрол в Червено море. "Разговаряхме също за необходимостта да помогнем още по-бързо и по-решително на нашите украински приятели с ракети прехващачи", заяви пред журналисти френският държавен глава.

"Водихме много ползотворен разговор. Той беше изключително конструктивен, имаше голяма готовност за диалог и успяхме да обсъдим подробно тези два конфликта, които очевидно са важни за мира в света и за нашата сигурност и които имат пряко отражение върху покупателната способност на французите", отбеляза Макрон.

Une discussion "très constructive" : Emmanuel Macron a proposé plusieurs initiatives à Donald Trump pour lutter contre l'envolée des prix du pétrole https://t.co/xeA0PCJKoy — franceinfo (@franceinfo) September 22, 2026

Срещата е продължила около половин час.

Преди нея Макрон обеща да разговаря "съвсем откровено" с Доналд Тръмп, за да се опита да го "насочи към правилните решения", особено по въпроса за Украйна, казаха негови приближени.

Целта на френската страна е била най-вече да убеди американския президент "да продължи усилията за подкрепа на Украйна и да засили натиска върху Русия".