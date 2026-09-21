Б ившият руски президент и премиер и настоящ заместник секретар на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че според него френската крайнодясна партия „Национален сбор“ вече е русофобска, предаде „Франс прес“.

"Очевидно партията на Льо Пен е вече обикновена европейска партия – русофобска и поддръжничка на нацистите в Киев“, написа Медведев в X.

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"Льо Пен дефинира придобиването на контрола от страна на Русия на активите на компанията „Ошан“ за враждебни действия“, подчерта Медведев.

„Хилядите санкции срещу руснаци, повече ракети за откачалките в Киев – това ли са приятелски действия“, посочи той.

Медведев визира решението на Русия неотдавна за изземване на активите на филиала на „Ошан“, както и санкциите, които Париж наложи на Русия след началото на войната в Украйна и доставките на френски оръжия за Киев.

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков прояви по-голяма умереност към изявленията на Марин Льо Пен и на председателя на „Национален сбор“ Жордан Бардела, направени през уикенда по адрес на Русия.

"Русия не заплашва никого, не шантажира никого. И следователно ние категорично не сме съгласни с подобни изявления, ние не ги приемаме“, заяви Песков.

В общо изявление от събота Марин Льо Пен, кандидат на „Национален сбор“ за президент на Франция, и Жордан Бардела обявиха, че Русия не може да се надява да диктува директно или индиректно политиката на Франция чрез сплашване, заплахи, дестабилизация или психологически натиск.

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Те остро осъдиха решението на Москва да поеме контрола върху активите на европейски компании в Русия, като „Нестле“ и „Ошан“, като това беше дефинирано като враждебен акт, който накърнява директно интересите и правата на европейските компании.

"Никаква провокация, никаква незаконна операция или никакво действие за дестабилизация няма да принудят Франция да улесни Русия в постигането на целите ѝ във войната в Украйна“, заявяват Льо Пен и Бардела.