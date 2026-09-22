Любопитно

„Като махмурлук“: Защо хъркането на партньора ви може да се отрази на здравето ви

Оказва се, че хъркането не е просто досаден навик, а сериозна заплаха за концентрацията, хормоналния баланс и хармонията във връзката

22 септември 2026, 07:07
„Като махмурлук“: Защо хъркането на партньора ви може да се отрази на здравето ви
Източник: iStock

С ъбуждали ли сте се под стрес, след като цяла нощ сте слушали хъркането на човека до вас? Макар хъркането да е масово разпространено и често подминавано с лека ръка като безобидно раздразнение, експертите са категорични: нощният шум може да има пагубни последици за вашето собствено здраве, съобщава BBC.

Хъркането се причинява от вибрацията на меките тъкани в горните дихателни пътища по време на сън. Според данните около 40% от възрастните хъркат, като проблемът засяга по-често мъжете. Заподозреният обаче рядко страда сам - проучване на Sleep Foundation показва, че цели 75% от хората, които делят легло с хъркащ партньор, страдат от системно лишаване от сън.

Мозък в мъгла: Вредата върху паметта и фокуса

По време на нощната почивка преминаваме през различни фази на съня в повтарящи се цикли от около 90 минути. Дълбоките фази са от решаващо значение за физическото възстановяване на тялото. Когато сънят се прекъсва постоянно, вие пропускате тези възстановителни етапи и се събуждате изтощени, дори и да сте прекарали 8 часа под завивките.

Именно по време на сън мозъкът обработва и запаметява информацията от деня. Накъсаният сън нарушава този процес, което пряко засяга способността за концентрация и паметта. Освен това:

  • Нарушава се хормоналният баланс, което води до липса на енергия и мотивация.
  • Страда емоционалната регулация - мозъчните системи, отговорни за стреса, излизат от баланс, правейки ви раздразнителни и по-малко устойчиви на напрежение.
  • Появява се усещане за „махмурлук“ - много хора споделят, че след нощ на постоянно събуждане се чувстват замаяни и в пълна мозъчна мъгла.
  • Продължителният дефицит на сън бързо прераства в разправии, липса на интимност и в крайна сблъсък — до решението за спане в отделни стаи („сънен развод“).

Кога проблемът става опасен и е време за лекар?

Експертите съветват първо да се разграничи обикновеното хъркане от сънната апнея - сериозно разстройство, при което дишането на спиращия многократно спира и започва отново.

Симптоми за сънна апнея:

  • Паузи в дишането, последвани от изведнъж поемане на въздух или давене
  • Често събуждане през нощта
  • Силно главоболие сутрин

Ако става дума за сънна апнея, може да се наложи терапия с CPAP апарат (маска за подаване на въздух под налягане) или хирургична намеса.

Какво да направите при обикновено хъркане?

Ако става дума за лека форма на хъркане, специалистите препоръчват няколко бързи промени в начина на живот:

  • Промяна на позицията: Спете настрани, вместо по гръб.
  • Контрол на теглото и навиците: Намаляването на телесното тегло, спирането на цигарите и избягването на алкохол непосредствено преди сън дават бърз резултат.
  • Медицински шини: Зъболекар-специалист по съня може да изработи индивидуална шина, която избутва долната челюст леко напред и държи дихателните пътища отворени.
  • Тапи за шини: За засегнатия партньор качествените тапи за уши често са първото и бързо „спасително средство“.

Експертите са категорични: твърде много двойки търпят хъркането с години, съсипвайки здравето и връзката си, докато решение всъщност съществува.

Източник: BBC    
хъркане сънна апнея лишаване от сън качество на съня последици за здравето мозъчна мъгла проблеми с паметта проблеми във връзката лечение на хъркане CPAP терапия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
След извънредната промяна на маршрута: Йотова кацна в Ню Йорк

След извънредната промяна на маршрута: Йотова кацна в Ню Йорк

118 години Независимост: Денят, в който България се завърна на световната карта

118 години Независимост: Денят, в който България се завърна на световната карта

Политиците с послания за независимостта: „България сама определя съдбата си“

Политиците с послания за независимостта: „България сама определя съдбата си“

Ким Чен-ун наблюдава изпитание на ново оръжие в Северна Корея

Ким Чен-ун наблюдава изпитание на ново оръжие в Северна Корея

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
Авария блокира полета на президента Йотова в САЩ
Ексклузивно

Авария блокира полета на президента Йотова в САЩ

Преди 11 часа
Турция отне гражданството на над 6000 души
Ексклузивно

Турция отне гражданството на над 6000 души

Преди 10 часа
Арестуваха Калин Джорджеску в Румъния
Ексклузивно

Арестуваха Калин Джорджеску в Румъния

Преди 10 часа
Тръмп: Който спечели при ИИ, печели всичко!
Ексклузивно

Тръмп: Който спечели при ИИ, печели всичко!

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Министърът на външните работи Велислава Петрова

Велислава Петрова от Ню Йорк: ООН задава политическия тон, но не взема конкретни решения

България Преди 19 минути

Външният министър заяви, че успех ще бъде повече държавни лидери да призоват за активна дипломация и мир

Централна избирателна комисия (ЦИК)

Последен ден за регистрация на кандидатите за президентските избори

България Преди 1 час

ЦИК трябва да регистрира предложените от партии, коалиции и инициативни комитети кандидати за президент и вицепрезидент

,

Забравеният ядрен боклук на Европа: Тайните, които изплуваха от дъното на Атлантическия океан

Любопитно Преди 1 час

Повече от 150 000 тона радиоактивни отпадъци бяха хвърлени в бездната през миналия век, а днес учените за първи път проучват щетите

,

Есенно заглаждане: Очакват ни очакват студ, вятър и дъжд

България Преди 2 часа

Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12°

"Парамаунт" получи зелена светлина да купи "Уорнър Брос"

"Парамаунт" получи зелена светлина да купи "Уорнър Брос"

Свят Преди 10 часа

Европейският съюз вече даде зелена светлина на сливането

Сделката за „Лукойл Нефтохим“ чака одобрение в САЩ

Сделката за „Лукойл Нефтохим“ чака одобрение в САЩ

Свят Преди 10 часа

Предложената сделка обхваща дейности в 17 държави

САЩ работят по мащабна сделка с Беларус

САЩ работят по мащабна сделка с Беларус

Свят Преди 11 часа

Миналата седмица Беларус освободи 25 политически затворници

Льо Пен загуби благоволението на Русия

Льо Пен загуби благоволението на Русия

Свят Преди 12 часа

Медведев: Очевидно партията на Льо Пен е вече русофобска

МОН публикува моделите на новите матури

МОН публикува моделите на новите матури

България Преди 13 часа

Националното външно оценяване по български език и литература в 10. клас ще включва и задачи по история и цивилизации и по философия

ЕС готви отмяна на санкциите срещу руски олигарси по искане на Франция

ЕС готви отмяна на санкциите срещу руски олигарси по искане на Франция

Свят Преди 13 часа

Киев определи решението като „неприемливо“

Кей Би Си повиши прогнозата си за инфлацията в България

Кей Би Си повиши прогнозата си за инфлацията в България

България Преди 13 часа

Отчетеният тримесечен растеж на българската икономика от 0,7 на сто съответства като цяло на очакванията

Три медии ще съдят Тръмп, той им отговори

Три медии ще съдят Тръмп, той им отговори

Свят Преди 14 часа

Тръмп: Това представлява заплаха за националната ни сигурност и трябва да бъде спряно незабавно!

Община Варна обяви бедствено положение заради пътя в „Аспарухово“

Община Варна обяви бедствено положение заради пътя в „Аспарухово“

България Преди 14 часа

Има риск за живота и здравето на хората, както и за имуществото им

Тръмп: Русия загуби контрола върху дизеловата си индустрия

Тръмп: Русия загуби контрола върху дизеловата си индустрия

Свят Преди 15 часа

Тръмп: Целият свят страда

Шофьор с „Мерцедес“ помете човек и опита да се прикрие

Шофьор с „Мерцедес“ помете човек и опита да се прикрие

България Преди 15 часа

По гумата имало видими следи, сочещи участие на автомобила в произшествието

.

В САЩ: Затворена общност само за "бели хора"

Свят Преди 15 часа

Хомосексуални, чернокожи и евреи не са добре дошли в "Завръщане към корените“. Около 40 души живеят в тази общност в американския щат Арканзас. Срещу групата вече се водят съдебни процеси

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Честит празник, България! Днес отбелязваме 118 години Независимост

Edna.bg

Дневен хороскоп за 22 септември, вторник

Edna.bg

Пътят към българската Независимост: Историята зад 22 септември

Nova.bg

Силен вятър, дъжд и първи сняг по високите върхове във вторник

Nova.bg