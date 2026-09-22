„Като махмурлук“: Защо хъркането на партньора ви може да се отрази на здравето ви

С ъбуждали ли сте се под стрес, след като цяла нощ сте слушали хъркането на човека до вас? Макар хъркането да е масово разпространено и често подминавано с лека ръка като безобидно раздразнение, експертите са категорични: нощният шум може да има пагубни последици за вашето собствено здраве, съобщава BBC.

Хъркането се причинява от вибрацията на меките тъкани в горните дихателни пътища по време на сън. Според данните около 40% от възрастните хъркат, като проблемът засяга по-често мъжете. Заподозреният обаче рядко страда сам - проучване на Sleep Foundation показва, че цели 75% от хората, които делят легло с хъркащ партньор, страдат от системно лишаване от сън.

Мозък в мъгла: Вредата върху паметта и фокуса

По време на нощната почивка преминаваме през различни фази на съня в повтарящи се цикли от около 90 минути. Дълбоките фази са от решаващо значение за физическото възстановяване на тялото. Когато сънят се прекъсва постоянно, вие пропускате тези възстановителни етапи и се събуждате изтощени, дори и да сте прекарали 8 часа под завивките.

Does your partner's snoring keep you up? It could be impacting your health https://t.co/59GThAHTBd — BBC News (UK) (@BBCNews) September 11, 2026

Именно по време на сън мозъкът обработва и запаметява информацията от деня. Накъсаният сън нарушава този процес, което пряко засяга способността за концентрация и паметта. Освен това:

Нарушава се хормоналният баланс, което води до липса на енергия и мотивация.

Страда емоционалната регулация - мозъчните системи, отговорни за стреса, излизат от баланс, правейки ви раздразнителни и по-малко устойчиви на напрежение.

Появява се усещане за „махмурлук“ - много хора споделят, че след нощ на постоянно събуждане се чувстват замаяни и в пълна мозъчна мъгла.

Продължителният дефицит на сън бързо прераства в разправии, липса на интимност и в крайна сблъсък — до решението за спане в отделни стаи („сънен развод“).

Кога проблемът става опасен и е време за лекар?

Експертите съветват първо да се разграничи обикновеното хъркане от сънната апнея - сериозно разстройство, при което дишането на спиращия многократно спира и започва отново.

Симптоми за сънна апнея:

Паузи в дишането, последвани от изведнъж поемане на въздух или давене

Често събуждане през нощта

Силно главоболие сутрин

Ако става дума за сънна апнея, може да се наложи терапия с CPAP апарат (маска за подаване на въздух под налягане) или хирургична намеса.

Какво да направите при обикновено хъркане?

Ако става дума за лека форма на хъркане, специалистите препоръчват няколко бързи промени в начина на живот:

Промяна на позицията: Спете настрани, вместо по гръб.

Контрол на теглото и навиците: Намаляването на телесното тегло, спирането на цигарите и избягването на алкохол непосредствено преди сън дават бърз резултат.

Медицински шини: Зъболекар-специалист по съня може да изработи индивидуална шина, която избутва долната челюст леко напред и държи дихателните пътища отворени.

Тапи за шини: За засегнатия партньор качествените тапи за уши често са първото и бързо „спасително средство“.

Експертите са категорични: твърде много двойки търпят хъркането с години, съсипвайки здравето и връзката си, докато решение всъщност съществува.