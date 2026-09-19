Тръмп: САЩ, Дания и Гренландия се споразумяха за американско военно присъствие на острова

САЩ, Дания и Гренландия са постигнали споразумение, което позволява на Вашингтон да разшири значително военното си присъствие на арктическия остров, като същевременно се ограничава възможността противници на САЩ да изграждат бази или да правят стратегически инвестиции там. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Reuters.

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Тръмп съобщи за договореността в публикация в социалната си мрежа Truth Social. По думите му споразумението е безсрочно и предвижда нито един противник на САЩ да не може да изгражда военна база или да поддържа военно присъствие в Гренландия, както и да прави стратегически важни инвестиции без изричното писмено одобрение на Вашингтон.

„По мои указания се работеше с представители на Дания и Гренландия, за да гарантираме, че Съединените щати ЗАВИНАГИ ще имат пълната възможност да правят необходимото в Гренландия, за да осигурят и защитят сигурността както на Гренландия, така и на Съединените американски щати“, написа Тръмп.

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Какво предвижда споразумението

Американският президент заяви, без да даде подробности, че САЩ скоро ще разгърнат значително военно присъствие в Гренландия.

На острова вече има американска военна база на Космическите сили на САЩ, разположена в северозападната част на Гренландия. Тръмп определи договореността като „сбъдната мечта за Съединените американски щати“.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че споразумението премахва „трайно и напълно“ опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия.

По думите му островът „завинаги ще бъде част от зоната за стратегическа отбрана на Северна Америка“, като се изключва присъствието на противници на САЩ на територията му и в околния район.

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Сделката не означава присъединяване на Гренландия към САЩ

Споразумението не предвижда Гренландия да стане част от Съединените щати. По-рано Reuters съобщи, че Вашингтон и Копенхаген са близо до договореност за засилване на американското военно присъствие на острова, без да се стига до реализация на дългогодишното желание на Тръмп да придобие Гренландия.

Гренландия е самоуправляваща се територия в рамките на Кралство Дания. На острова от години съществува движение за независимост, което прави въпроса за чуждестранното военно присъствие особено чувствителен.

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Какви права имат САЩ и досега

Вашингтон вече разполага с широки права за използване на военни бази и въздушното пространство на Гренландия съгласно договор от 1951 г. Новото споразумение се очаква да разшири възможностите за американско военно присъствие, макар че конкретните параметри на договореността все още не са публично изяснени.

Канцеларията на датската министър-председателка Мете Фредериксен заяви, че споразумението ще допринесе за укрепването на сигурността в Северния Атлантик и Арктика.

Подробностите около бъдещото военно присъствие, включително дали ще бъдат изградени нови американски бази, все още не са уточнени публично.