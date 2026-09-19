Свят

Тръмп: САЩ, Дания и Гренландия се споразумяха за американско военно присъствие на острова

Тръмп обяви договореност, която предвижда разширяване на американското военно присъствие и ограничаване на възможността противници на Вашингтон да изграждат бази там

Василена Василева Василена Василева

19 септември 2026, 07:32
Тръмп: САЩ, Дания и Гренландия се споразумяха за американско военно присъствие на острова
Източник: AP/БТА

САЩ, Дания и Гренландия са постигнали споразумение, което позволява на Вашингтон да разшири значително военното си присъствие на арктическия остров, като същевременно се ограничава възможността противници на САЩ да изграждат бази или да правят стратегически инвестиции там. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Reuters.

САЩ преговарят с Дания за изграждането на нови военни бази в Гренландия

Тръмп съобщи за договореността в публикация в социалната си мрежа Truth Social. По думите му споразумението е безсрочно и предвижда нито един противник на САЩ да не може да изгражда военна база или да поддържа военно присъствие в Гренландия, както и да прави стратегически важни инвестиции без изричното писмено одобрение на Вашингтон.

„По мои указания се работеше с представители на Дания и Гренландия, за да гарантираме, че Съединените щати ЗАВИНАГИ ще имат пълната възможност да правят необходимото в Гренландия, за да осигурят и защитят сигурността както на Гренландия, така и на Съединените американски щати“, написа Тръмп.

Тръмп: Споразумението за Гренландия ще бъде вечно

  • Какво предвижда споразумението

Американският президент заяви, без да даде подробности, че САЩ скоро ще разгърнат значително военно присъствие в Гренландия.

На острова вече има американска военна база на Космическите сили на САЩ, разположена в северозападната част на Гренландия. Тръмп определи договореността като „сбъдната мечта за Съединените американски щати“.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че споразумението премахва „трайно и напълно“ опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия.

По думите му островът „завинаги ще бъде част от зоната за стратегическа отбрана на Северна Америка“, като се изключва присъствието на противници на САЩ на територията му и в околния район.

Тръмп отново разпали спора за Гренландия: „Още не съм решил“

  • Сделката не означава присъединяване на Гренландия към САЩ

Споразумението не предвижда Гренландия да стане част от Съединените щати. По-рано Reuters съобщи, че Вашингтон и Копенхаген са близо до договореност за засилване на американското военно присъствие на острова, без да се стига до реализация на дългогодишното желание на Тръмп да придобие Гренландия.

Гренландия е самоуправляваща се територия в рамките на Кралство Дания. На острова от години съществува движение за независимост, което прави въпроса за чуждестранното военно присъствие особено чувствителен.

САЩ преговарят за три нови военни бази в Гренландия

  • Какви права имат САЩ и досега

Вашингтон вече разполага с широки права за използване на военни бази и въздушното пространство на Гренландия съгласно договор от 1951 г. Новото споразумение се очаква да разшири възможностите за американско военно присъствие, макар че конкретните параметри на договореността все още не са публично изяснени.

Канцеларията на датската министър-председателка Мете Фредериксен заяви, че споразумението ще допринесе за укрепването на сигурността в Северния Атлантик и Арктика.

Подробностите около бъдещото военно присъствие, включително дали ще бъдат изградени нови американски бази, все още не са уточнени публично.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters    
Гренландия САЩ Дания военно присъствие военни бази Доналд Тръмп споразумение Арктика национална сигурност геополитика
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Тежката катастрофа в Сливенско: Жертвите са медици

Тежката катастрофа в Сливенско: Жертвите са медици

Тръмп: САЩ, Дания и Гренландия се споразумяха за американско военно присъствие на острова

Тръмп: САЩ, Дания и Гренландия се споразумяха за американско военно присъствие на острова

Дронове спряха полетите на летището в Люксембург

Дронове спряха полетите на летището в Люксембург

Въздушна тревога в Рияд и още няколко района, отекнаха експлозии

Въздушна тревога в Рияд и още няколко района, отекнаха експлозии

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Volvo чу клиентите си: Физическите бутони се завръщат

Volvo чу клиентите си: Физическите бутони се завръщат

carmarket.bg
Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект
Ексклузивно

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Преди 2 дни
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 3 дни
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 3 дни
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Първата пешеходна пътека с изкуствен интелект заработи в Бургас

Първата пешеходна пътека с изкуствен интелект заработи в Бургас

България Преди 14 минути

Система с камера разпознава пешеходците и активира светлинна сигнализация за водачите

Лени Кравиц вече е Кен: Barbie създаде кукла по негов образ

Лени Кравиц вече е Кен: Barbie създаде кукла по негов образ

Любопитно Преди 37 минути

Рок музикантът е първият представител на музикалната индустрия в колекцията Barbie Signature Kenbassadors

<p>Тръмп подписа Закона &quot;Линдзи Греъм&quot;, Зеленски му благодари</p>

Тръмп подписа Закона "Линдзи Греъм" зa мащабни санкции срещу Русия, Зеленски му благодари

Свят Преди 1 час

С него се засилва икономическият натиск върху Москва и се дава възможност за мита срещу държави, които купуват руски петрол и газ

Eлектропреносната мрежа на Куба се срина изцяло

Eлектропреносната мрежа на Куба се срина изцяло

Свят Преди 1 час

Над 9 милиона души са останали без ток

19 септември: Отдаваме почит на трима светци, загинали заради вярата си

19 септември: Отдаваме почит на трима светци, загинали заради вярата си

Любопитно Преди 2 часа

Вижте каква е историята на тяхната мъченическа смърт:

.

Какво е ледено вино и защо го наричат "течно злато"

Любопитно Преди 2 часа

Защо леденото вино се нарежда сред най-скъпите и редки напитки в света? Разкриваме тайната на нощния гроздобер при -8°C и защо ценителите го наричат „течно злато“

11 септември 2001 година, когато бе атакувано сърцето на Америка

Рон Де Франческо - последният човек, успял да избяга от Южната кула на 11 септември

Свят Преди 2 часа

Рон Де Франческо е смятан за последния оцелял човек, напуснал Южната кула на Световния търговски център, която се срутва само мигове след като той успява да слезе от 84-ия етаж

Наистина ли изкуственият интелект ще убие всички ни? И как точно?

Наистина ли изкуственият интелект ще убие всички ни? И как точно?

Свят Преди 2 часа

Изследователи предупреждават, че изкуственият интелект може да унищожи човечеството до 10 години. Доколко реални са сценариите с роботите убийци, биологичните оръжия и ядрените кодове, или става дума за преувеличени апокалиптични теории?

Слънчев уикенд, но с изненада: Жегата стига 32°, после идват дъжд и гръмотевици

Слънчев уикенд, но с изненада: Жегата стига 32°, после идват дъжд и гръмотевици

България Преди 3 часа

Предимно слънчево ще бъде през почивните дни, а в началото на следващата седмица се очакват дъждове и гръмотевични бури

Тръмп спря достъпа до Белия дом на три медии

Тръмп спря достъпа до Белия дом на три медии

Свят Преди 10 часа

Тръмп: Предстоят мерки и срещу други медии

Страх от мобилизация в Русия, бюрократите пращат децата си в чужбина

Страх от мобилизация в Русия, бюрократите пращат децата си в чужбина

Свят Преди 11 часа

Kремълски чиновници съветват свои близки и приятели да напуснат Русия

МААЕ: Дрон удари охладителна кула на руска АЕЦ

МААЕ: Дрон удари охладителна кула на руска АЕЦ

Свят Преди 12 часа

Електроцентралата се намира близо до руско-украинската граница, западно от град Курск

Генерал Кланси: НАТО вече е във война с Русия

Генерал Кланси: НАТО вече е във война с Русия

Свят Преди 12 часа

Генерал Кланси: Канада не е готова за предстоящата война с Русия

САЩ удължи лиценза за ''Лукойл''

САЩ удължи лиценза за ''Лукойл''

Свят Преди 12 часа

Лицензът първоначално беше валиден до 17 януари

Mалоимотни превъртали милиони през банки и чейнджбюра

Mалоимотни превъртали милиони през банки и чейнджбюра

България Преди 13 часа

Това е част от оперативни дела, по които службите продължават да работят

Оръжейният експерт Слав Барутчиев: Револверът на Калушев издава комплекси

Оръжейният експерт Слав Барутчиев: Револверът на Калушев издава комплекси

България Преди 13 часа

Алексей Петров е гръмнат с евтин патрон за глиган, стрелецът по Баретата е бил неточен, споделя спецът в Телеграфно подкастът

Всичко от днес

От мрежата

10 любопитни факта за Лабрадудълите

dogsandcats.bg

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

7 неща, които започваш да разбираш едва когато навършиш 30

Edna.bg

Дневен хороскоп за 19 септември, събота

Edna.bg

Мариана Кукушева: Хлябът от ежедневна храна се превръща в труднодостъпна храна за голяма част от хората

Nova.bg

Тръмп подписа Закона "Линдзи Греъм", Зеленски му благодари

Nova.bg