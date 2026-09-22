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Кая Калас призова ЕС да запази санкциите срещу Русия

Ръководителката на европейската дипломация заяви, че санкциите остават в основата на натиска върху Москва за прекратяване на войната в Украйна

22 септември 2026, 08:52
Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас
Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас   
Източник: Getty Images
  • Кая Калас призова ЕС да запази санкциите срещу Русия, определяйки ги като основен инструмент за натиск върху Москва; паралелно се подготвя нов санкционен пакет.
  • ЕС не успя да постигне окончателно единодушие за продължаването на санкциите срещу близо 3000 руски физически и юридически лица, след като една държава блокира договореността за изваждане на Алишер Усманов и Михаил Фридман от списъка.
  • Решението е спешно, тъй като санкциите се подновяват на всеки шест месеца и при липса на споразумение до крайния срок всички мерки ще отпаднат; Украйна предупреждава, че отмяната им би изпратила лош сигнал към Москва.

Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас призова вчера страните членки на Европейския съюз да запазят санкционната политика спрямо Русия на фона на продължаващите обсъждания за евентуално отпадане на санкциите срещу двама руски олигарси, предаде Франс прес.

Санкциите срещу Русия остават "ядрото" на европейската политика за оказване на натиск върху Москва за прекратяване на войната в Украйна, заяви Калас на пресконференция в Ню Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН.

"Някои страни членки поискаха определени лица да бъдат извадени от списъка и именно затова  се водят в момента тези дискусии", подчерта тя, като изрази надежда те да приключат скоро. "Имаме ясна нужда от стабилност, а това означава санкциите да останат в сила за по-дълго време. Ето защо работим и по нов пакет санкции", допълни Калас.

В крайна сметка ЕС не успя да потвърди снощи постигнатото по-рано през деня принципно споразумение за отпадане на санкциите срещу двама руски олигарси - искане, отправено от Франция и Люксембург. Според дипломати в Брюксел обсъжданията ще продължат тази сутрин.

Принципната договореност трябва да бъде окончателно потвърдена от всички 27 държави членки, за да бъде продължен режимът на европейските санкции срещу близо 3000 физически и юридически лица, обвинени, че подкрепят военните действия на Русия срещу Украйна.

Кая Калас очаква ЕС да удължи санкциите срещу Русия

Една от държавите (според дипломатически източник това е Латвия) се е противопоставила, като по този начин отново е блокирала постигането на споразумение. Решенията на ЕС по въпросите на санкциите се вземат с единодушие от всичките 27 държави в ЕС.

Франция настоява руският олигарх с узбекски произход Алишер Усманов да бъде изваден от санкционния списък, което предизвика недоволството на редица други страни в ЕС и на Украйна. Те предупредиха, че това би създало опасен прецедент и би изпратило лош сигнал към Москва.

Следвайки примера на Франция, Люксембург от своя страна поиска от списъка да бъде изваден руският бизнесмен Михаил Фридман.

Съветът на ЕС отложи новите санкциите срещу Русия

Кая Калас подчерта, че обсъжданията се отнасят до удължаване на "най-мащабния санкционен режим" на ЕС срещу Москва. "Целта ни е да приключим разговорите скоро и, надяваме се, бързо да продължим действието на санкциите", отбеляза тя.

Миналата седмица украинският президент Володимир Зеленски изрази тревога по повод ситуацията, заявявайки, че "със сигурност не е моментът да се вдигат санкциите, да се спасяват руските олигарси от санкциите и да се правят подаръци на Русия".

Санкционният режим срещу Москва се подновява на всеки шест месеца. Крайният срок, който вече веднъж беше отложен, е полунощ срещу сряда (22:00 ч. по Гринуич днес). Ако дотогава не бъде постигнато споразумение, всички санкции ще бъдат отменени.

Войната в Украйна се очаква да бъде обсъдена на среща между американския президент Доналд Тръмп и френския му колега Еманюел Макрон. Двамата президенти ще се срещнат поотделно и с Володимир Зеленски.

За утре е планирано заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на Украйна, отбелязва АФП.

Източник: БТА, Десислава Иванова    
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