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Извънредни мерки във Вашингтон: Спешна среща в Пентагона след гневно обаждане от Тръмп

Недостигът на ракети Patriot и THAAD заплашва операциите срещу Иран, а Белият дом отрича за вътрешни конфликти

6 август 2026, 12:31
Извънредни мерки във Вашингтон: Спешна среща в Пентагона след гневно обаждане от Тръмп
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е потърсил сметка от министъра на отбраната Пийт Хегсет миналата седмица в резиденцията „Кемп Дейвид“ заради недостиг на боеприпаси, който би могъл да ограничи военните опции на държавния глава във войната с Иран.

По време на острия разговор, проведен в периферията на заседанието на кабинета на Тръмп в петък, той е поискал от Хегсет да обясни защо очевидно е бил подведен относно намаляващите арсенали от оръжия, заявявайки, че е смятал проблема за „решен“, съобщават източници, запознати със случая.

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Според информацията Хегсет е прехвърлил вината върху своя заместник Стивън Файнбърг за възникналия недостиг и за това, че не е се е уверил, че Тръмп е напълно информиран по въпроса.

Веднага след приключването на срещата, в петък вечерта, вторият по ранг в Министерството на отбраната Стивън Файнбърг спешно е събрал висши представители на армията и отделите по военни доставки. Извънредната среща е била свикана за спешно обсъждане на начини за бързо справяне с недостига на американско въоръжение, след като самият Файнбърг е получил гневен телефонен разговор директно от президента Тръмп, твърдят изданията The Independent и NBC News.

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Остри реакции и категорично отричане от Белия дом

От администрацията на Тръмп изцяло отхвърлиха информацията за напрежение в кабинета.

Прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит защити Хегсет, определяйки публикациите за разговора му с Тръмп в „Кемп Дейвид“ като „100% фалшиви новини“.

„Това буквално никога не се е случвало. Президентът Тръмп има най-голямото възможно доверие в министър Хегсет“, заяви Ливит.

Главната говорителка на Пентагона Шон Парнел също отрече твърденията:

„Министър Хегсет не е подвеждал никого относно състоянието на нашите боеприпаси и не е обвинявал заместник-министър Файнбърг. Твърденията за изчерпани запаси и вътрешни разногласия са еднакво измислени“.

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Въпреки съобщенията, че Тръмп е разпитвал Хегсет при закрити врати, по време на публичната част от заседанието на кабинета в петък министърът на отбраната открито похвали президента. Хегсет изтъкна „куража на Тръмп да предприеме операцията Epic Fury срещу иранския режим, гарантирайки, че той никога няма да притежава ядрено оръжие“, както и „куража му да преговаря с хора, които са показали, че нямат желание да го правят честно“.

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Тъй като конфликтът навлиза в своя шести месец, Пентагонът изпитва сериозен недостиг на прехващачи за ракети.

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Според доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), разпространен миналия месец, преди началото на войната американските въоръжени сили са разполагали с 2330 системи Patriot и 452 системи за противоракетна отбрана THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Към 27 юли в наличност са останали едва между 759 и 827 системи Patriot и между 234 и 278 системи THAAD.

По време на изслушване пред Комисията по отпускане на средства към Сената миналия месец Хегсет съобщи, че американските военни операции в Иран са стрували до момента приблизително 37.5 милиарда долара.

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Той поиска от Конгреса допълнителни 67 милиарда долара, предназначени отчасти за попълване на опразнените оръжейни запаси, като обвини предишната администрация на Байдън, че не е финансирала правилно Министерството на отбраната.

„Тези средства ще разширят производствените линии и ще ускорят доставката на боеприпаси с високо търсене. Говорим за твърдогоривни ракетни двигатели, системи JDAM (Joint Direct Attack Munitions), хиперзвукови оръжия и системи за борба с дронове“, заяви тогава Хегсет пред сенаторите.

Източник: The Independent/ NBC News    
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