Политиците с послания за независимостта: „България сама определя съдбата си“

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П редставители на политическите сили отправиха поздравления към българите по повод Деня на Независимостта. В тях засягат историческото значение на 22 септември, суверенитета на страната и ролята на днешните поколения за бъдещето на България.

Премиерът Румен Радев

Премиерът Румен Радев поздрави българите по повод 22 септември - Деня на независимостта на България. В посланието си той припомни обявяването на независимостта на страната през 1908 г. и подчерта значението на отстояването на суверенитета.

„На 22 септември 1908 г. предците ни провъзгласиха България за независима държава и я върнаха в семейството на суверенните европейски страни“, посочва Радев.

По думите му водачите на нова България са изпълнили историческата си мисия към пълното възстановяване на българската държавност, след като страната е надраснала васалната си зависимост към Османската империя.

„България пое съдбата си в свои ръце и не се поколеба да отстоява независимостта си в години на изпитания, срещу чужди вмешателства, в последвалите войни за национално обединение, в името на своето бъдеще“, се казва още в посланието.

Радев подчертава, че независимостта е „достояние на достойните за нея“ и изисква осъзната отговорност, единство и ежедневни действия за нейното утвърждаване.

В края на посланието си премиерът отправя поздрав по повод празника: „Честит празник!“

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова

В днешния ден не трябва да забравяме и трябва да помним, че Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, с твърда воля и с много усилия, каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова, която участва в честването на 118 години от обявяването на независимостта на България във Велико Търново.

Доцова присъства на празнична литургия по повод Независимостта на България.

Нищо не ни е даденост, всичко зависи от нас, каза председателят. Днес трябва да отстояваме независимостта със защитата на националните интереси винаги, във всяко едно от нашите действия – и във вътрешната политика, и в международната, добави Михаела Доцова.

Как България ще отбележи Деня на независимостта

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също отправи поздравление по повод Деня на независимостта на България. В публикацията си той свързва независимостта със свободата на хората да работят, да създават, да предприемат и сами да определят бъдещето си.

„Независимостта започва от свободния човек - свободен да работи, да създава, да предприема и сам да определя бъдещето си“, посочва Борисов.

Той заявява, че вярва в силна България, която пази традициите си, гарантира ред и сигурност, уважава труда и дава свобода на способните и предприемчивите.

В публикацията си Борисов припомня, че преди 118 години България е заявила, че сама ще определя съдбата си.

„Наша отговорност е да пазим тази независимост всеки ден“, пише лидерът на ГЕРБ.

В края на посланието си Бойко Борисов отправя поздрав по повод празника: „Честит Ден на независимостта!“

Лидерът на ДПС Делян Пеевски

И лидерът на ДПС Делян Пеевски поздрави българите по повод Деня на независимостта. В посланието си той призова да бъдат ценени и пазени свободата и независимостта на страната.

„На този ден преди 118 години е провъзгласена независима България, благодарение на смели политически решения и отговорност“, посочва Пеевски.

По думите му с този акт България се превръща в „свободна, равноправна и независима европейска държава“.

Лидерът на ДПС призовава свободата и независимостта да бъдат съхранявани, за да продължи страната по пътя на развитие, който според него води към „една сигурна и стабилна България“.

В края на публикацията си Делян Пеевски отправя поздрав по повод националния празник: „Честит национален празник!“