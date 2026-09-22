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Диета за червата срещу мигрена: Индивидуален хранителен режим дава нови надежди

Персонализирана елиминационна диета промени състава на чревния микробиом и намали нивата на зонулин - протеин, свързан с чревната пропускливост

22 септември 2026, 07:08
Диета за червата срещу мигрена: Индивидуален хранителен режим дава нови надежди
Източник: iStock/Getty Images

Н ово пилотно проучване, публикувано в списание Frontiers in Nutrition, хвърля нова светлина върху връзката между червата и главоболието. Учените откриха, че строго индивидуален хранителен режим може да повлияе положително върху чревната флора при хора, страдащи от мигрена.

Важно е да се уточни, че не става въпрос за универсален списък със „забранени храни“, а за индивидуален подход. От менюто на пациентите са били премахнати само онези продукти, към които са били отчетени специфични антитела (IgG-положителни реакции).

Как бе проведено изследването?

В 12-седмичното проучване са участвали 98 възрастни пациенти с мигрена, разделени на две групи:

Първа група: Спазва реална елиминационна диета, изключваща храни, към които тестът е отчел IgG реакции.

Втора (контролна) група: Изключва алтернативни храни, към които е нямало отчетена имунна реакция.

След 12 седмици при първата група е отчетено статистически значимо увеличение на полезните бактерии (Bifidobacterium и Butyricicoccus), както и по-осезаемо намаляване на нивата на зонулин — маркер, свързан с пропускливостта на червата. Промените са били свързани и с облекчаване на симптомите, по-добър сън и намаляване на определени възпалителни маркери.

Връзката „черва – мозък“ все още се изследва

Въпреки че резултатите са обещаващи, учените подчертават, че диетата не ле cure-ва мигрената и не гарантира пълно спиране на пристъпите. Връзката между чревния микробиом и неврологичните заболявания все още е на ниво хипотеза и са необходими по-големи и продължителни проучвания.

Мигрената е сложно неврологично състояние, което не може да се излекува напълно, но пристъпите могат успешно да се контролират с помощта на съвременната медицина — от нестероидни противовъзпалителни средства и триптани за леки и тежки кризи до специфични медикаменти и терапия с CGRP антитела при хронични състояния.

Източник: rambler.ru    
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