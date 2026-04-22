CNN: САЩ рискува недостиг на ракети, ако попадне в нов конфликт след войната с Иран

А мериканските военни значително са изчерпали запасите си от ключови ракети по време на войната с Иран и са създали „краткосрочен риск“ от изчерпване на боеприпасите в бъдещ конфликт, ако такъв възникне през следващите няколко години, според експерти и трима души, запознати с последните вътрешни оценки на Министерството на отбраната относно запасите.

През последните седем седмици на войната американските военни са изразходвали най-малко 45% от запасите си от Precision Strike Missiles; най-малко половината от наличностите си от ракети THAAD, които са предназначени да прихващат балистични ракети; и почти 50% от запасите си от ракети-прехващачи за противовъздушна отбрана Patriot, според нов анализ, изготвен от Центъра за стратегически и международни изследвания. Тези числа съвпадат в голяма степен със засекретените данни на Пентагона за американските запаси, според източници, запознати с оценката, пише Си Ен Ен (CNN).

По-рано тази година Пентагонът подписа серия от договори, които биха помогнали за разширяване на производството на ракети, но срокът за доставка за заместване на тези системи е от три до пет години дори при увеличен капацитет, заявиха експертите от CSIS и източниците.

В краткосрочен план САЩ вероятно поддържат достатъчно бомби и ракети, за да продължат бойните операции срещу Иран при всякакъв сценарий, ако нестабилното примирие не се задържи. Но броят на критичните боеприпаси, останали в американските запаси, вече не е достатъчен за противопоставяне на съперник от сходно ниво, като Китай, и вероятно ще са нужни години, преди наличностите от тези оръжия да се върнат към нивата отпреди войната, заключава анализът на CSIS.

„Големият разход на боеприпаси създаде прозорец на повишена уязвимост в западната част на Тихия океан“, каза пред CNN Марк Кансиан, пенсиониран полковник от Корпуса на морската пехота на САЩ и един от авторите на доклада на CSIS. „Ще са нужни от една до четири години, за да се възстановят тези запаси, и още няколко години след това, за да се увеличат до необходимото ниво“.

В изявление до CNN главният говорител на Пентагона Шон Парнел заяви, че военните „разполагат с всичко необходимо, за да действат в момента и на мястото, избрани от президента“. „Откакто президентът Тръмп встъпи в длъжност, ние проведохме множество успешни операции в различни командвания, като същевременно гарантирахме, че американските военни разполагат с дълбок арсенал от способности за защита на нашите хора и нашите интереси“, каза той.

Американските военни също така са изразходвали приблизително 30% от запасите си от ракети Tomahawk; повече от 20% от запасите си от далекобойни ракети Joint Air-to-Surface Standoff; и приблизително 20% от ракетите си SM-3 и SM-6, според анализа и източниците. Ще са необходими около четири до пет години, за да бъдат заменени тези системи.

Изчисленията, проследяващи изчерпаните запаси от ракети, са в рязък контраст с неотдавнашното твърдение на президента Доналд Тръмп, че САЩ не изпитват недостиг на каквото и да е въоръжение – дори когато той поиска допълнително финансиране за ракети заради въздействието на войната с Иран върху съществуващите запаси.

„Искаме средства по много причини, отвъд дори това, за което говорим относно Иран. По-специално боеприпасите – на най-високо ниво имаме много, но ги запазваме“, каза Тръмп миналия месец, имайки предвид искането за допълнително финансиране за Пентагона.

„Това е малка цена, която трябва да платим, за да сме на върха“, добави той.

Скорошните споразумения на администрацията на Тръмп с частни компании би трябвало да увеличат производството, но краткосрочните доставки на тези ключови боеприпаси са сравнително ниски заради малки поръчки в миналото, отбелязва докладът на CSIS.

Преди началото на войната председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн и други военни лидери са предупредили Тръмп, че продължителна военна кампания може да се отрази на американските оръжейни запаси – особено на тези, които подпомагат Израел и Украйна, съобщи по-рано CNN.

А от началото на конфликта демократите в Конгреса изразяват безпокойство относно количеството използвани боеприпаси и какво може да означава това за отбраната на САЩ в Близкия изток и извън него.

„Иранците имат способността да произвеждат много дронове Shahed, балистични ракети със среден и къс обсег и разполагат с огромен запас“, каза миналия месец сенаторът демократ от Аризона Марк Кели. „Така че в един момент … това се превръща в математически проблем – как можем да презареждаме боеприпасите за противовъздушна отбрана. Откъде ще дойдат те?“.