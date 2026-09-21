"Парамаунт" получи зелена светлина да купи "Уорнър Брос"

"Парамаунт" е постигнала споразумение с група американски щати, което разчиства пътя към придобиването на "Уорнър Брос" и "Дискавъри". Сделката ще създаде холивудска империя, обхващаща телевизията, новините и киното, предаде АФП.

"Парамаунт", ръководена от Дейвид Елисън, чието изключително богато семейство има връзки с президента на САЩ Доналд Тръмп, спечели през февруари наддаването за активи, сред които "Уорнър Брос", Си Ен Ен и стрийминг платформата HBO.

Сделката, която ще промени не само Холивуд

Администрацията на Тръмп одобри сделката през юни, без да поиска промени в бизнеса на компаниите. Впоследствие 12 американски щата заведоха дело с искане сделката да бъде блокирана.

"Парамаунт" изпревари "Нетфликс" в наддаването, като финансирането включва по данни на медиите около 24 млрд. долара капитал от суверенни фондове на Саудитска Арабия, Катар и Абу Даби. Бащата на Дейвид Елисън - милиардерът и основател на "Оракъл" Лари Елисън. е осигурил финансиране и ключова гаранция за сделката.

Опозицията в киноиндустрията предупреди, че обединената компания може да съкрати работни места и да намали броя на филмите, произвеждани всяка година. Групи от новинарския сектор изразиха опасения, че независимостта на Си Ен Ен може да бъде застрашена.

"Парамаунт" заплаши да напусне Калифорния, ако главният прокурор на щата Роб Бонта не преговаря за прекратяване на делото. В жалбата си 12-те щата твърдят, че обединената компания ще контролира около 27% от разпространението на филми с широко кинопоказване и сходен дял от лицензирането на базови кабелни канали.

Тръмп получи 16 млн. от медийния гигант "Парамаунт"

Калифорния оглави делото, към което се присъединиха Аризона, Колорадо, Кънектикът, Масачузетс, Минесота, Невада, Ню Джърси, Ню Мексико, Ню Йорк, Орегон и Вашингтон.

Европейският съюз вече даде зелена светлина на сливането, след като "Парамаунт" прие определени отстъпки.

Четири щата - Масачузетс, Ню Йорк, Кънектикът и Минесота, в крайна сметка са решили да не продължават съдебната битка без Калифорния, съобщава "Блумбърг".