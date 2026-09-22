Внимание! Промени в движението в центъра на София днес

- Временна организация на движението се въвежда в центъра на София на 22 септември заради тържествената смяна на почетния гвардейски караул пред президентската администрация.
- От 10:00 ч. ще бъде разрешено престоят и паркирането на автобуси с участници по бул. „Цар Освободител“ между Археологическия музей и БНБ.
- Между 11:30 и 12:30 ч. се забранява движението по ул. „Леге“ в участъка между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“.
Как България ще отбележи Деня на независимостта
Временна организация на движението ще е в сила по бул. „Цар Освободител“ по повод честванията на 22 септември – Деня на независимостта на България, съобщиха от пресцентъра на Столична община (СО).
Организацията се налага за тържествената смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на президентската администрация.
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От 10:00 ч. до приключване на дейностите на 22 септември се разрешава престоят и паркирането на автобусите, превозващи участниците на бул. „Цар Освободител“ между Археологическия музей и Българската народна банка.
От 11:30 до 12:30 ч. на 22 септември се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“, посочиха още от Столичната община.