България

Внимание! Промени в движението в центъра на София днес

От 11:30 до 12:30 ч. ще бъде забранено движението по ул. „Леге“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“

22 септември 2026, 07:28
Политиците с послания за независимостта: „България сама определя съдбата си“

Политиците с послания за независимостта: „България сама определя съдбата си“
Как България ще отбележи Деня на независимостта

Как България ще отбележи Деня на независимостта
Есенно заглаждане: Очакват ни очакват студ, вятър и дъжд

Есенно заглаждане: Очакват ни очакват студ, вятър и дъжд
Община Варна обяви бедствено положение заради пътя в „Аспарухово“

Община Варна обяви бедствено положение заради пътя в „Аспарухово“
Здравният министър отчете какво е свършила за 4 месеца

Здравният министър отчете какво е свършила за 4 месеца
Жена на 29 години продава дрога пред детска градина в София

Жена на 29 години продава дрога пред детска градина в София
Студен фронт слага край на лятото: Вятър, дъжд и първи сняг в планините

Студен фронт слага край на лятото: Вятър, дъжд и първи сняг в планините
„Оскубаха ме и ме издраха“: Ученици нападнаха кондуктор и шофьор в автобус в Казанлък, въвеждат охрана

„Оскубаха ме и ме издраха“: Ученици нападнаха кондуктор и шофьор в автобус в Казанлък, въвеждат охрана
  • Временна организация на движението се въвежда в центъра на София на 22 септември заради тържествената смяна на почетния гвардейски караул пред президентската администрация.
  • От 10:00 ч. ще бъде разрешено престоят и паркирането на автобуси с участници по бул. „Цар Освободител“ между Археологическия музей и БНБ.
  • Между 11:30 и 12:30 ч. се забранява движението по ул. „Леге“ в участъка между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“.

Как България ще отбележи Деня на независимостта

Временна организация на движението ще е в сила по бул. „Цар Освободител“ по повод честванията на 22 септември – Деня на независимостта на България, съобщиха от пресцентъра на Столична община (СО). 

Организацията се налага за тържествената смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на президентската администрация.

118 години Независимост: Денят, в който България се завърна на световната карта

От 10:00 ч. до приключване на дейностите на 22 септември се разрешава престоят и паркирането на автобусите, превозващи участниците на бул. „Цар Освободител“ между Археологическия музей и Българската народна банка.

От 11:30 до 12:30 ч. на 22 септември се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“, посочиха още от Столичната община. 

Източник: БТА, Юзлем Тефикова    
Столична община тържествена смяна на караула 22 септември временна организация на движението София Ден на независимостта център забрана за движение
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

След извънредната промяна на маршрута: Йотова кацна в Ню Йорк

След извънредната промяна на маршрута: Йотова кацна в Ню Йорк

118 години Независимост: Денят, в който България се завърна на световната карта

118 години Независимост: Денят, в който България се завърна на световната карта

Политиците с послания за независимостта: „България сама определя съдбата си“

Политиците с послания за независимостта: „България сама определя съдбата си“

Ким Чен-ун наблюдава изпитание на ново оръжие в Северна Корея

Ким Чен-ун наблюдава изпитание на ново оръжие в Северна Корея

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Могат ли кучетата да ядат сладолед?

Могат ли кучетата да ядат сладолед?

dogsandcats.bg
Авария блокира полета на президента Йотова в САЩ
Ексклузивно

Авария блокира полета на президента Йотова в САЩ

Преди 11 часа
Турция отне гражданството на над 6000 души
Ексклузивно

Турция отне гражданството на над 6000 души

Преди 10 часа
Арестуваха Калин Джорджеску в Румъния
Ексклузивно

Арестуваха Калин Джорджеску в Румъния

Преди 10 часа
Тръмп: Който спечели при ИИ, печели всичко!
Ексклузивно

Тръмп: Който спечели при ИИ, печели всичко!

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Диета за червата срещу мигрена: Индивидуален хранителен режим дава нови надежди

Диета за червата срещу мигрена: Индивидуален хранителен режим дава нови надежди

Любопитно Преди 1 час

Персонализирана елиминационна диета промени състава на чревния микробиом и намали нивата на зонулин - протеин, свързан с чревната пропускливост

,

„Като махмурлук“: Защо хъркането на партньора ви може да се отрази на здравето ви

Любопитно Преди 1 час

Оказва се, че хъркането не е просто досаден навик, а сериозна заплаха за концентрацията, хормоналния баланс и хармонията във връзката

"Парамаунт" получи зелена светлина да купи "Уорнър Брос"

"Парамаунт" получи зелена светлина да купи "Уорнър Брос"

Свят Преди 10 часа

Европейският съюз вече даде зелена светлина на сливането

Сделката за „Лукойл Нефтохим“ чака одобрение в САЩ

Сделката за „Лукойл Нефтохим“ чака одобрение в САЩ

Свят Преди 10 часа

Предложената сделка обхваща дейности в 17 държави

САЩ работят по мащабна сделка с Беларус

САЩ работят по мащабна сделка с Беларус

Свят Преди 11 часа

Миналата седмица Беларус освободи 25 политически затворници

Льо Пен загуби благоволението на Русия

Льо Пен загуби благоволението на Русия

Свят Преди 12 часа

Медведев: Очевидно партията на Льо Пен е вече русофобска

МОН публикува моделите на новите матури

МОН публикува моделите на новите матури

България Преди 13 часа

Националното външно оценяване по български език и литература в 10. клас ще включва и задачи по история и цивилизации и по философия

ЕС готви отмяна на санкциите срещу руски олигарси по искане на Франция

ЕС готви отмяна на санкциите срещу руски олигарси по искане на Франция

Свят Преди 13 часа

Киев определи решението като „неприемливо“

Кей Би Си повиши прогнозата си за инфлацията в България

Кей Би Си повиши прогнозата си за инфлацията в България

България Преди 13 часа

Отчетеният тримесечен растеж на българската икономика от 0,7 на сто съответства като цяло на очакванията

Три медии ще съдят Тръмп, той им отговори

Три медии ще съдят Тръмп, той им отговори

Свят Преди 13 часа

Тръмп: Това представлява заплаха за националната ни сигурност и трябва да бъде спряно незабавно!

Тръмп: Русия загуби контрола върху дизеловата си индустрия

Тръмп: Русия загуби контрола върху дизеловата си индустрия

Свят Преди 15 часа

Тръмп: Целият свят страда

Шофьор с „Мерцедес“ помете човек и опита да се прикрие

Шофьор с „Мерцедес“ помете човек и опита да се прикрие

България Преди 15 часа

По гумата имало видими следи, сочещи участие на автомобила в произшествието

.

В САЩ: Затворена общност само за "бели хора"

Свят Преди 15 часа

Хомосексуални, чернокожи и евреи не са добре дошли в "Завръщане към корените“. Около 40 души живеят в тази общност в американския щат Арканзас. Срещу групата вече се водят съдебни процеси

Vivacom с безплатни пакети за МАКС скорост към Unlimited планове през септември и октомври

Vivacom с безплатни пакети за МАКС скорост към Unlimited планове през септември и октомври

Любопитно Преди 16 часа

Клиентите могат да ги активират за ден или седмица без допълнителна такса до 31 октомври

Откриха видеа със сексуално насилие над деца в Перник

Откриха видеа със сексуално насилие над деца в Перник

България Преди 16 часа

Те са били разпространявани с криптирано приложение за социална комуникация

Двама души загинаха при пожари край Пловдив

Двама души загинаха при пожари край Пловдив

България Преди 16 часа

Образувани са досъдебни производства

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Честит празник, България! Днес отбелязваме 118 години Независимост

Edna.bg

Дневен хороскоп за 22 септември, вторник

Edna.bg

Пътят към българската Независимост: Историята зад 22 септември

Nova.bg

Силен вятър, дъжд и първи сняг по високите върхове във вторник

Nova.bg