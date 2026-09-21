ЕС готви отмяна на санкциите срещу руски олигарси по искане на Франция

С траните от ЕС постигнаха предварително споразумение за сваляне на санкциите срещу руските бизнесмени Алишер Усманов и Михаил Фридман след настояване от Франция, предаде АФП.

Ходът е част от компромисна сделка, предвиждаща удължаване с още три години на санкциите срещу близо 3000 други физически и юридически лица заради войната в Украйна.

Киев определи решението като „неприемливо“. Според няколко дипломати от ЕС договореността ще бъде потвърдена, ако до края на 21 септември нито една държава не представи писмено възражение.

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27-те държави членки бързаха да постигнат споразумение за удължаването на санкциите преди крайния срок на 22 септември, след като Франция и Словакия настояха руският и узбекски милиардер Усманов да бъде изваден от санкционния списък.

Люксембург впоследствие настоя, че ако санкциите срещу Усманов бъдат отменени, същото трябва да се направи и за Фридман. Париж посочи съображения, свързани с „националната сигурност“, но отказа да даде публично подробности. „Файненшъл таймс“ съобщи, че искането може да е свързано с потенциална сделка за освобождаване на затворници, включваща френски граждани, задържани в Азербайджан.

Люксембург настоява за свалянето на санкциите срещу Фридман, който съди страната за 15 млрд. евро заради санкциите на ЕС.

По-строгите към Русия държави от ЕС, сред които Полша и балтийските страни, категорично се противопоставиха на облекчаването на санкциите и настояха натискът върху Москва да бъде засилен. В замяна те получиха гаранция, че санкциите ще останат в сила за следващите три години, вместо да бъдат удължавани на всеки шест месеца, както досега.

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Украинският външен министър Андрий Сибиха определи решението като „неприемливо“ и заяви, че то ще изпрати „погрешен сигнал към Москва в момент, когато натискът трябва да бъде засилен“. „Напротив, санкциите трябва да бъдат затегнати“, написа той в социалните мрежи.

В санкционния списък са включени ключови фигури като руския президент Владимир Путин и външния министър Сергей Лавров.

Магнатът в металургията Усманов и банковият милиардер Фридман са сред десетките руски бизнесмени, които съдят ЕС заради санкциите. Двамата бяха включени в списъка малко след руското нахлуване в Украйна през 2022 г. заради твърдения, че техният бизнес осигурява значителни приходи на Кремъл.