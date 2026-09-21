Свят

ЕС готви отмяна на санкциите срещу руски олигарси по искане на Франция

Киев определи решението като „неприемливо“

Николай Киров Николай Киров

21 септември 2026, 19:48
ЕС готви отмяна на санкциите срещу руски олигарси по искане на Франция
Източник: iStock photos/Getty images

С траните от ЕС постигнаха предварително споразумение за сваляне на санкциите срещу руските бизнесмени Алишер Усманов и Михаил Фридман след настояване от Франция, предаде АФП.

Ходът е част от компромисна сделка, предвиждаща удължаване с още три години на санкциите срещу близо 3000 други физически и юридически лица заради войната в Украйна.

Киев определи решението като „неприемливо“. Според няколко дипломати от ЕС договореността ще бъде потвърдена, ако до края на 21 септември нито една държава не представи писмено възражение.

ЕС под натиск: Унгария принуди Съюза да вдигне санкциите срещу няколко руснаци

27-те държави членки бързаха да постигнат споразумение за удължаването на санкциите преди крайния срок на 22 септември, след като Франция и Словакия настояха руският и узбекски милиардер Усманов да бъде изваден от санкционния списък.

Люксембург впоследствие настоя, че ако санкциите срещу Усманов бъдат отменени, същото трябва да се направи и за Фридман. Париж посочи съображения, свързани с „националната сигурност“, но отказа да даде публично подробности. „Файненшъл таймс“ съобщи, че искането може да е свързано с потенциална сделка за освобождаване на затворници, включваща френски граждани, задържани в Азербайджан.

Люксембург настоява за свалянето на санкциите срещу Фридман, който съди страната за 15 млрд. евро заради санкциите на ЕС.

По-строгите към Русия държави от ЕС, сред които Полша и балтийските страни, категорично се противопоставиха на облекчаването на санкциите и настояха натискът върху Москва да бъде засилен. В замяна те получиха гаранция, че санкциите ще останат в сила за следващите три години, вместо да бъдат удължавани на всеки шест месеца, както досега.

Обрат: Руският патриарх Кирил и Вагит Алекперов отпадат от новите санкции на ЕС срещу Москва

Украинският външен министър Андрий Сибиха определи решението като „неприемливо“ и заяви, че то ще изпрати „погрешен сигнал към Москва в момент, когато натискът трябва да бъде засилен“. „Напротив, санкциите трябва да бъдат затегнати“, написа той в социалните мрежи.

В санкционния списък са включени ключови фигури като руския президент Владимир Путин и външния министър Сергей Лавров.

Магнатът в металургията Усманов и банковият милиардер Фридман са сред десетките руски бизнесмени, които съдят ЕС заради санкциите. Двамата бяха включени в списъка малко след руското нахлуване в Украйна през 2022 г. заради твърдения, че техният бизнес осигурява значителни приходи на Кремъл.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
санкции срещу Русия ЕС Михаил Фридман
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Нападател уби жена с дръжка на брадва и рани съпруга ѝ в Бачево

Нападател уби жена с дръжка на брадва и рани съпруга ѝ в Бачево

ЕС готви отмяна на санкциите срещу руски олигарси по искане на Франция

ЕС готви отмяна на санкциите срещу руски олигарси по искане на Франция

Льо Пен загуби благоволението на Русия

Льо Пен загуби благоволението на Русия

САЩ работят по мащабна сделка с Беларус

САЩ работят по мащабна сделка с Беларус

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Дърпането на въже: забавно или опасно за кучето?

Дърпането на въже: забавно или опасно за кучето?

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертви и ранени на пътя Хасково – Кърджали
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертви и ранени на пътя Хасково – Кърджали

Преди 1 ден
Исторически срив за ХДС на Мерц, АзГ с нов триумф на изборите в Германия
Ексклузивно

Исторически срив за ХДС на Мерц, АзГ с нов триумф на изборите в Германия

Преди 1 ден
Тя не спи, не иска хонорар и не спори за ролите си: Холивуд настръхна срещу първата ИИ актриса
Ексклузивно

Тя не спи, не иска хонорар и не спори за ролите си: Холивуд настръхна срещу първата ИИ актриса

Преди 1 ден
Извънредно от Ирак: Експлозия отекна край летище с американски войски
Ексклузивно

Извънредно от Ирак: Експлозия отекна край летище с американски войски

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

МОН публикува моделите на новите матури

МОН публикува моделите на новите матури

България Преди 1 час

Националното външно оценяване по български език и литература в 10. клас ще включва и задачи по история и цивилизации и по философия

Кей Би Си повиши прогнозата си за инфлацията в България

Кей Би Си повиши прогнозата си за инфлацията в България

България Преди 2 часа

Отчетеният тримесечен растеж на българската икономика от 0,7 на сто съответства като цяло на очакванията

Тръмп: Русия загуби контрола върху дизеловата си индустрия

Тръмп: Русия загуби контрола върху дизеловата си индустрия

Свят Преди 3 часа

Тръмп: Целият свят страда

Шофьор с „Мерцедес“ помете човек и опита да се прикрие

Шофьор с „Мерцедес“ помете човек и опита да се прикрие

България Преди 4 часа

По гумата имало видими следи, сочещи участие на автомобила в произшествието

.

В САЩ: Затворена общност само за "бели хора"

Свят Преди 4 часа

Хомосексуални, чернокожи и евреи не са добре дошли в "Завръщане към корените“. Около 40 души живеят в тази общност в американския щат Арканзас. Срещу групата вече се водят съдебни процеси

Vivacom с безплатни пакети за МАКС скорост към Unlimited планове през септември и октомври

Vivacom с безплатни пакети за МАКС скорост към Unlimited планове през септември и октомври

Любопитно Преди 4 часа

Клиентите могат да ги активират за ден или седмица без допълнителна такса до 31 октомври

Откриха видеа със сексуално насилие над деца в Перник

Откриха видеа със сексуално насилие над деца в Перник

България Преди 5 часа

Те са били разпространявани с криптирано приложение за социална комуникация

Двама души загинаха при пожари край Пловдив

Двама души загинаха при пожари край Пловдив

България Преди 5 часа

Образувани са досъдебни производства

„Най-свободен се чувствах, когато бях честен със себе си“: Последното послание на Пресли Гербер месеци преди смъртта му

„Най-свободен се чувствах, когато бях честен със себе си“: Последното послание на Пресли Гербер месеци преди смъртта му

Свят Преди 5 часа

Месеци преди трагичната си смърт на 27 години, моделът Пресли Гербер се появи за последно на публично събитие с известните си родители Синди Крофорд и Ранди Гербер, където говори откровено за борбата с психичните си проблеми и зависимостите

Здравният министър отчете какво е свършила за 4 месеца

Здравният министър отчете какво е свършила за 4 месеца

България Преди 5 часа

Ивкова: Разплатени точно 189 096 006,72 евро

Девет починаха от треска в Северна Македония

Девет починаха от треска в Северна Македония

Свят Преди 5 часа

Досега в Клиниката по инфекциозни болести са били хоспитализирани общо 66 пациенти с това заболяване

.

Денят, посветен на гласа на децата, в ефира на NOVA набра близо 100 000 евро за програмите на УНИЦЕФ

Любопитно Преди 5 часа

Благотворителният епизод на „Пееш или лъжеш“ беше кулминацията на деня

Жена на 29 години продава дрога пред детска градина в София

Жена на 29 години продава дрога пред детска градина в София

България Преди 6 часа

В превозното ѝ средство са намерени множество полиетиленови пликчета

7 автомобила с технологии, които правят ежедневното шофиране по-лесно през 2026 г.

7 автомобила с технологии, които правят ежедневното шофиране по-лесно през 2026 г.

Технологии Преди 6 часа

Нова ескалация в Близкия изток, израелци нахлуха в „Ал-Акса“

Нова ескалация в Близкия изток, израелци нахлуха в „Ал-Акса“

Свят Преди 6 часа

Мюсюлмани по цял свят реагираха на провокацията

Кремъл посочи причината за победата на AfD в Германия

Кремъл посочи причината за победата на AfD в Германия

Свят Преди 7 часа

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков свърза изборния резултат в Мекленбург-Предна Померания с енергийната политика на Германия

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Лабрадудълите

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Пенелопе Крус разкри тайната на любовта с Хавиер Бардем: „Срещнах го преди 34 години“

Edna.bg

Ивет Лалова към съпруга си: „Все още избирам теб“ – 13 години след сватбата

Edna.bg

Светослав Бенчев: Намаление на потреблението на горивата в страната ни няма

Nova.bg

Предизборната кампания наближава: Кои ще се борят за президентския пост

Nova.bg