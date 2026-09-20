Край на изборите в Русия: Очаква се победа на управляващите

Наистина ли изкуственият интелект ще убие всички ни? И как точно?

Кибератака срещу онлайн гласуването в Москва по време на втория ден от изборите в Русия

С лед по-малко от два часа в Русия приключват изборите за парламент. Властите съобщиха, че вчера е имало голяма кибератака срещу избирателната система. Президентът Владимир Путин представи изборите като тест за подкрепата към така наречената специална военна операция. Но на практика в листите няма партия, която да е против войната и избирателите не могат да направят такъв избор, казват анализатори. Очаква се да бъде обявена победа на управляващата партия. В момента тя има 315 от 450 места в парламента. Официални резултати очакваме в утрешния ден.

Междувременно Русия се зарече, че ще "засили" ударите по Киев в отговор на вълните от украински дронове, атакували Москва по време на тридневното гласуване за парламентарните избори, предаде Франс прес.

Преди това кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че през днешния трети ден от гласуването срещу Москва е била извършена най-голямата атака с дронове досега.