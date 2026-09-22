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След извънредната промяна на маршрута: Йотова кацна в Ню Йорк

Спирането на полетите засегна Ню Йорк, Бостън и Филаделфия, а 500 полета са били отменени.

Обновена преди 1 час / 22 септември 2026, 07:50
Президентът Илияна Йотова
Президентът Илияна Йотова   
Източник: БТА
  • Президентът Илияна Йотова пристигна в Ню Йорк, но самолетът ѝ беше отклонен към Бостън заради временното затваряне на летищата в Ню Йорк след авария в системата за контрол на въздушното движение.
  • Инцидентът, причинен от прекъснат кабел при строителни работи в Ню Джърси, доведе до около 4000 отложени и 500 отменени полета в САЩ и засегна Ню Йорк, Бостън и Филаделфия.
  • Йотова ще участва в Общото събрание на ООН, където ще произнесе официалната си реч на 23 септември и ще проведе двустранни срещи, включително с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.

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Президентът Илияна Йотова оглавява българската делегация на започващите днес общи политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

В делегацията са министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и председателят на Комисията по външна политика в Народното събрание Петър Витанов.

Президентът Йотова пристигна в Ню Йорк със закъснение, след като самолетът, с който пътуваше, бе отклонен към Бостън заради инцидента с прекъснат кабел в Ню Джърси. Това наложи промени в програмата на държавния глава.

Министър Велислава Петрова, от своя страна, участва вчера в дискусията "Женското лидерство в епоха на геополитически промени".

Тази сутрин генералният секретар на ООН Антонио Гутериш ще отправи приветствие към държавните глави и правителствените ръководители, които ще присъстват на откриването на общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на световната организация, съобщиха от прессекретариата на президента Илияна Йотова.

Нейната програма за днес, 22 септември, включва още срещи с президента на Словакия Петер Пелегрини, върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, председателя на Световния еврейски конгрес Роналд С. Лаудер и представители на организацията, както и с краля на Йордания Абдула Втори.

След това държавният глава ще участва в събитие на тема "Защита на правата на децата в контекста на изкуствения интелект (ИИ): Коалицията за правата и защитата на децата в ерата на ИИ като инструмент за практически действия.". Събитието е организирано от Франция, Кения, Испания и Австралия.

По-късно през деня президентът Илияна Йотова ще има среща с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Вечерта тя ще присъства на прием, който ще бъде даден от президента на САЩ Доналд Тръмп по повод общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на световната организация.

Програмата на президента Йотова за утре, 23 септември, включва участие в панелна дискусия на високо равнище "Потвърждаване на ангажимента за мир: използване на силата, с която разполагаме". Събитието е организирано от президента на Финландия Александер Стуб.

След това президентът Илияна Йотова ще има среща със своя швейцарски колега Ги Пармлен.

Около 14:00 ч. (21:00 ч. българско време) държавният глава ще направи своето изказване по време на общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

В свят, пълен с конфликти, мирът е възможен и ще го заявя от най-високата трибуна на ООН, каза президентът Илияна Йотова в навечерието на дебатите в рамките на сесията. 

За първи път от много години се говори за реорганизация на самата ООН - организация, която е създадена при други исторически условия, посочи тя и отбеляза, че светът се е променил много оттогава и по някакъв начин трябва да бъде сложен край на блокирането на работата на Съвета за сигурност на ООН. Единственият начин да се стигне до мир е да бъдат търсени решения, компромиси, дипломатически усилия, както и условията, при които може да има споделена сигурност, посочи българският президент в петък. 

По-късно днес Илияна Йотова ще се срещне с представители на водещи еврейски организации.

Вечерта в Генералното консулство на Република България в Ню Йорк ще има среща с българската общност в града.

На 24 септември, четвъртък, президентът Илияна Йотова ще има двустранна среща с министър-председателя на Андора Шавиер Еспот Самора. След това тя ще участва в среща в рамките на инициативата на ООН, която насърчава женското лидерство.

Министърът на външните работи Велислава Петрова, от своя страна, ще има среща с водещи американски мозъчни тръстове.

Източник: БТА, Николай Станоев    
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